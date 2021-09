La emoción del campeón: «Lo soñé mucho tiempo y gracias a Dios se me dio»

Buenos Aires. Argentina goleó a Bolivia en el Monumental, con una memorable actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles. De esta manera, la Selección cerró la triple fecha por Eliminatorias Sudamericanas en una jornada especial por la vuelta del público y porque se trató del primer juego como local tras la obtención de la Copa América en Brasil. Sobre cómo vivió aquella gesta y en particular este juego que le permitió a los hinchas ovacionar a los jugadores, Lionel Messi se refirió visiblemente emocionado.



“Con mucha ansiedad y muchas ganas de poder disfrutarlo. Esperé mucho tiempo esto. Ganamos el partido que era lo importante, ahora a disfrutar”, fueron las primeras palabras del capitán argentino, quien no pudo contener las lágrimas en diálogo con TyC Sports. “Busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio. Es un momento único cómo se dio. Después de de tanto esperar, no había mejor manera que esta. Poder estar hoy acá festejando es increíble. Con mi mamá, mis hermanos en la tribuna, estoy muy feliz”, alcanzó a decir La Pulga, quien no pudo continuar hablando. (Infobae)