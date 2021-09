Holyfield fue noqueado en el primer round durante una exhibición

EE.UU. Una imagen innecesaria. Difícil de digerir. De esas que le faltan el respeto al pasado y no tienen en cuenta a la gloriosa historia de las leyendas. Es que el ex campeón del mundo del peso pesado, el estadounidense Evander Holyfield, fue derrotado por el ex campeón de las artes marciales mixtas (UFC), Vitor Belfort, al perder por nocaut técnico en el primer round de una pelea de exhibición.



El combate se llevó a cabo en el Hard Rock Hotel & Casino, en donde Holyfield, de 58 años, no pudo demostrar el poder de sus puños y la fortaleza que lo caracterizaron en sus mejores momentos como peleador profesional.





El terrible nocáut que sufrió Holyfield>>



El árbitro detuvo el combate cuando el cronómetro marcaba un minuto y 49 segundos del primer asalto, después que Holyfield se fuera contra las cuerdas debido a la combinación de golpes que recibió por parte de Belfort.



El luchador de 44 años abrumó a la leyenda desde el campanazo inicial y nunca detuvo su ataque. La pelea tuvo además la presencia y participación del ex presidente estadounidense Donald Trump como comentarista.



Holyfield, el excampeón de peso pesado y uno de los grandes de todos los tiempos del boxeo, no mostró resistencia en su primera presentación desde 2011. Una ráfaga de golpes envió al histórico púgil a la lona, y después de superar la cuenta, Belfort soltó las manos hasta que el árbitro detuvo el combate, salvando a Holyfield de un castigo adicional.



El ex campeón de UFC, quien estaba boxeando por segunda vez después de una ilustre carrera en MMA, aprovechó la oportunidad para preparar lo que espera sea su próxima pelea.



Holyfield (44-10-2, con 29 por nocauts) aceptó el desafío apenas hace una semana después de que Oscar de la Hoya diera positivo por COVID-19. El combate De la Hoya-Belfort fue sancionado por la Comisión Atlética del Estado de California, pero el director ejecutivo Andy Foster se negó a sancionar el choque Holyfield-Belfort incluso como una exhibición. Por tal motivo, los promotores trasladaron todo el evento a la otra costa, donde encontró una comisión mucho más indulgente.



La empresa Triller ya tenía un compromiso con Holyfield después de firmarlo a principios de este año con la esperanza de que pudiera pelear contra Mike Tyson en una continuación del éxito comercial masivo de la exhibición de Tyson-Roy Jones Jr., el pasado noviembre. (Télam)