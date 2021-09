US Open: Emma Raducanu es la primera campeona en partir de la clasificación

EE.UU. Nadie la tenía en el radar y aún así rompió con todos los pronósticos: Emma Raducanu se convirtió en la campeona del US Open 2021 con tan solo 18 años tras vencer en la final a la canadiense Leylah Fernández. En el camino hacia el título, la joven británica estableció una serie de registros realmente impactantes, que la posicionan como una justa y asombrosa ganadora.



Con su victoria en Flushing Meadows, la tenista que ocupa el puesto número 150° en el ranking de la WTA se convirtió en la primera jugadora de la historia en ganar un torneo de Grand Slam partiendo desde la clasificación. En total, Emma disputó diez partidos y el dato sobresaliente es que en todo ese trayecto no perdió ni un solo set. La última tenista que había conseguido esa hazaña fue Serena Williams en 2014. De hecho, Raducanu ni siquiera tuvo set points en contra ni disputó tie breaks.



Además, la europea se convierte en la monarca más joven de un torneo del Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova se coronó en Wimbledon en 2004, a los 17 años. Emma alcanzó otro hito como el de ser la primera británica en ganar un Grand Slam desde que Virginia Wade se coronara en Wimbledon en 1977.



Este es el primer título en la breve carrera profesional de Raducanu, que arribó al US Open con menos de 20 partidos en el WTA Tour (un registro de 13 victorias y 6 derrotas). Si bien llegó a los octavos de final de Wimbledon, aún no debutó en el Abierto de Australia ni en Roland Garros. La británica no solo consiguió su primer trofeo en un torneo grande, sino que recibió el premio de parte de una leyenda de la disciplina como lo es la estadounidense Billie Jean King.



Y, finalmente, este triunfo significará un ascenso realmente considerable en el ranking de la WTA. Raducanu, que hasta hace dos meses estaba en el puesto 338° y que ahora figura en el 150°, se meterá dentro del Top 25 de la clasificación por primera vez en su carrera. Su próxima ubicación será el escalón 23°.



La británica de tan solo 18 años se impuso en el sorprendente duelo de tenistas “Teens” ante Leylah Fernández y se alzó con el triunfo por 6-4 y 6-3. El partido se disputó en el mítico estadio Arthur Ashe y que duró una hora y 51 minutos. (Infobae)