Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia a nivel selecciones

Portugal. Finalmente llegó el gol número 111 para que su nombre sea más ponderado en la historia del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo batió ayer una nueva marca con Portugal ante Irlanda tras convertir dos tantos y superar al iraní Ali Daei (estaban empatados) como el máximo goleador a nivel de selecciones. En el encuentro disputado en el estadio Do Algarve ante Irlanda, por la cuarta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA camino a la Copa del Mundo, el Bicho dio vuelta la historia sobre la hora e hizo ganar 2-1 a los suyos después de haber fallado un penal en el primer tiempo.



Con esta victoria rescatada en tiempo de descuento por su máxima figura con dos cabezazos letales, los portugueses quedaron como líderes en soledad de su zona (el fin de semana quedarán libres, mientras que el próximo martes visitarán a Azerbaiyán, cita a la que faltará Cristiano por acumulación de amarillas).



Con 109 gritos en 179 partidos internacionales hasta aquí, era prácticamente cantado que CR7 rompería el récord en soledad para quedar en lo más alto. A los 36 años, el luso también tiene las marcas de máximo goleador de la historia en Champions League (134), en el Real Madrid (450), en la Eurocopa (14) y en selecciones europeas, cuando adelantó al húngaro Ferenc Puskas (84) durante el Mundial-2018 de Rusia.



“Ronaldo merece este récord”, había asegurado recientemente Daei cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que perdiera el liderato a manos del actual jugador del Manchester United.



El Shahriar (el Rey en persa), de 52 años y retirado desde 2007, homenajeó al capitán luso cuando igualó sus 109 tantos con el doblete marcado a Francia (2-2) durante la Eurocopa 2020.



“Felicitaciones a Cristiano, que ahora está a un gol de romper el récord internacional de goles (...). Me honra que este hito pertenezca pronto a Ronaldo”, escribió el ex jugador del Bayern de Múnich en su perfil de Instagram. “Creo que Ronaldo merece este récord. El hecho de que pueda alcanzarme es también un récord para mí”, había declarado al diario deportivo español As unos días antes del partido.



Tras quedar en la cima de la tabla de artilleros, el ganador de cinco Balones de Oro ahora solo tendrá que estirar su marca para ponérsela difícil al próximo retador. Para ello, el entrenador de Portugal Fernando Santos, deberá seguir apostando por él en el ataque. Los próximos compromisos del combinado internacional lusitano serán el amistoso contra Qatar (este sábado) y el duelo por la fase de clasificación contra Azerbaiyán del 7/9.



Si CR7 llega a jugar el partido exhibición ante el anfitrión de la próxima cita mundialista (quedó suspendido para el siguiente duelo oficial por haber recibido una amarilla tras sacarse la camiseta en el festejo de su segundo tanto) alcanzará otro récord, hoy en manos de su ex compañero de equipo en el Real Madrid Sergio Ramos: pasará a ser el futbolista con más presentaciones internacionales de las selecciones europeas.



El portugués que empezó su carrera internacional en agosto de 2003 superará los 180 partidos internacionales del defensor español, no convocado con la Roja por lesión.



No hay duda de que Cristiano Ronaldo querrá ayudar a su país a clasificarse para el Mundial de Qatar (a fines de diciembre de 2022), que será, según él, su último. El futbolista, que cumplirá pronto 38 años, tendría la oportunidad de entrar en el selecto club de los jugadores que han participado en cinco Mundiales, como el italiano Gianluigi Buffon, el alemán Lothar Matthäus y presuntamente el argentino Lionel Messi. Esa será la última chance del luso de ganar esta competición, el único gran torneo que falta en su imponente palmarés. (Infobae)