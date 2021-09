Pochettino reveló qué le dijo Messi tras reemplazarlo frente al Lyon

Francia. Lionel Messi tuvo por fin su estreno como titular en un partido de la liga francesa y como local en el Parque de los Príncipes en lo que fue victoria por 2-1 del París Saint-Germain (PSG) frente al Lyon. Pero su rendimiento quedó fuera de foco y opacado por lo que fue su sustitución en el minuto 75 del encuentro, cuando el partido todavía estaba empatado.



El entrenador Mauricio Pochettino optó por usar sacar a La Pulga y darle lugar al lateral Hakimi, en una decisión que asombró al mundo y generó una ola de memes. Pero además, no agradó al futbolista quien se mostró sorprendido al salir del campo de juego. En ese momento, tuvo un breve diálogo con el técnico antes de ocupar su lugar en el banco de los suplentes, junto a sus atónitos compañeros.



En conferencia de prensa, el director técnico fue consultado por ese episodio y el ex hombre del Espanyol y del Tottenham optó por minimizarlo y descartó cualquier tipo de polémica: “Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté (a Messi) cómo estaba. Me dijo ‘bien’, ‘no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro”.



Vale recordar que Messi venía de jugar dos partidos con la selección argentina y había sido titular contra el Brujas el miércoles por la Champions League en el empate de su equipo en Bélgica. Pese a esta acumulación de minutos, el ex Barcelona parecía no tener ningún inconveniente físico e incluso se lo dijo al entrenador al ser reemplazado.



Poche decidió cambiar a su máxima estrella en el minuto 76 para dar entrada a Achraf Hakimi. Era el primer partido del argentino como titular en la liga francesa y como local en el estadio Parque de los Príncipes, donde fue despedido con una ovación. El partido iba 1-1 en ese momento. Fue, Mauro Icardi, que había entrado en el 82 en lugar de Ángel Di María, quien marcó el gol de la victoria parisina en el tiempo adicionado.



Por otro lado, Pochettino se mostró conforme con la actuación de sus dirigidos este domingo: “Creo que hicimos un buen partido, mejoramos la actuación del Brujas, contra un gran equipo. Estoy satisfecho con la actuación del equipo en general”. Además destacó la labor de Ángel Di María: “Me gustó lo que propuso. Le pedí que trajera amplitud en el lado derecho para que Lionel

Messi pudiera aprovechar el espacio entre líneas“.



A su vez, se refirió a la importancia de haber recuperado la senda de la victoria: “Después del difícil partido de Brujas, es importante para nosotros. El Lyon es un muy buen equipo, que juega muy bien. Sacamos este gol en el segunda mitad. El equipo tenía que mostrar carácter. Estamos en un período en el que intentamos mucho. Tenemos que trabajar en los entrenamientos, pero es difícil porque jugamos cada tres días y la prioridad es que los jugadores se recuperen. No es una excusa, tenemos que mejorar“.



El PSG se mantiene como líder del torneo con puntaje perfecto en seis presentaciones y el miércoles visitará al Metz por la séptima jornada de la Ligue 1. Los aficionados esperan que sea allí cuando Messi pueda marcar su primer gol con su nuevo equipo. (Infobae)