Nueva Zelanda se consagró campeón del Rugby Championship 2021

Australia. El seleccionado de Nueva Zelanda venció este sábado a Sudáfrica por 19 a 17 (PT 6 a 6) y se consagró campeón del Rugby Championship a una fecha del final del certamen, en el que además intervienen Australia y Argentina.



El partido, el centésimo en la historia entre dos de las máximas potencias del rugby mundial, se jugó en el Queensland Country Bank Stadium, Townsville y se definió con un penal convertido por Jordie Barrett a dos minutos de final para los oceánicos.

Noticias Relacionadas Los Pumas volvieron a perder con Australia



Con este triunfo Nueva Zelanda es campeón con 24 unidades, seguido por Sudáfrica con 11, Australia con 9 y Argentina sin puntos. Wallabies y Pumas completan la quinta fecha en el mismo escenario.



Los puntos de los All Backs fueron obra de un try de Will Jordan y una conversión y cuatro penales de Jordi Barrett, mientras que para el vigente campeón del mundo Sbu Nikosi sumó un try y André Pollard hizo convirtió cuatro penales. (Télam)