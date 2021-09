Boxeo: Usyk dio la sorpresa y le arrebató el título a Joshua

Reino Unido. El ucraniano Oleksandr Usyk puso fin al segundo reinado de Anthony Joshua en la división de los pesados: se impuso por decisión unánime en lo que fue apenas su tercer combate desde que ascendió desde el peso crucero. El británico, que expuso los títulos mundiales AMB, OMB y FIB de los pesados, cayó en las tarjetas por 117-117, 116-112 y 115-113 en una actuación que causo decepción entre los más de 60.000 fanáticos que colmaron el Tottenham Hotspur Stadium.



Usyk es ahora el tercer boxeador, después de Evander Holyfield y David Haye, que ha ganado títulos mundiales en los crucero y los pesados. Seis años después de que terminó el reinado largo de Wladimir Klitschhko en la máxima categoría, Ucrania tiene otro monarca.



Joshua no pudo ante los mejores reflejos ni ante el poderoso golpeo de su adversario, particularmente con la zurda. El británico acabó la contienda acorralado contra las sogas tras una andanada de puñetazos del retador obligatorio por la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Usyk se apoderó también de los campeonatos de la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo (AMB y FIB).



El ucraniano, de 34 años, mostró su técnica y vivacidad ante un Joshua, de 31, que no encontró su ritmo y cedió una pelea que lo aleja su sueño de enfrentar en un combate de unificación 100% británico a Tyson Fury, el campeón CMB, que batallará el 9 de octubre en Las Vegas contra Deontay Wilder por tercera vez.



“El combate salió exactamente como pensaba. A veces me ha empujado, pero nunca demasiado fuerte. Mi objetivo no era lograr un KO. Al principio golpeé fuerte para intentar el KO, pero mi entrenador me dijo de parar y simplemente hacer mi trabajo”, señaló Usyk a la televisión Sky Sport.



Joshua dispone de una cláusula para un segundo combate contra Usyk con el objetivo de intentar recuperar sus cinturones, como hizo en diciembre de 2019, tras la primera derrota de su carrera profesional, ante el estadounidense Andy Ruiz Jr, en junio de aquel año. El balance del británico es ahora de 24 victorias y 2 derrotas, mientras que Usyk queda invicto en 19 combates.



Eddie Hearn, promotor de la pelea, habló en BBC Radio al terminar el combate y planteó una situación que genera temor: “Realmente nunca se puso en marcha (Joshua). Ahora irá al hospital, no sé si se ha roto la cuenta del ojo, no se ve muy bien”.



“Estamos destrozados, hemos estado aquí antes. Pero esta vez estamos aquí contra un gran luchador libra por libra. La derrota de [Andy] Ruiz fue difícil de aceptar porque fue un shock. En esta, sabíamos que podría suceder si no lo hacía bien, y no lo hizo bien. No creo que AJ haya peleado una gran pelea esta noche, pero Usyk peleó una pelea excelente y fueron todas las cosas nos preocupamos antes de la pelea”, agregó Hearn.



Buena parte de las miradas en Tottenham también se las llevó una de las veladas preliminares: Callum Smith envió a Lenin Castillo al hospital tras un brutal KO en el segundo round. (Infobae)