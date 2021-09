Emoción: Esperaron dos años para subirse al cuadrilátero

El Club Sarmiento volvió al boxeo con público y el viernes pasado se vivió una noche de emociones en Villa Carlos Paz. Los boxeadores locales volvieron al cuadrilátero luego de dos años de postergaciones por la pandemia.

Hubo varios debutantes que esperaron ansiosos que llegara este momento y finalmente tuvieron la posibilidad de boxear ante su gente, en el marco de un festival donde se enfrentaron jóvenes del gimnasio Formando Campeones y aquellos que se entrenaron junto a Soledad Capriolo.

Un total de nueve combates se desarrollaron: hasta 57 kl Benjamín Quiroga vs Nicolás Milessi (ganó por puntos Nicolás Millesi), hasta 75 kl Ignacio Martinenco vs Brian Torres (ganó por puntos Brian Torres), hasta 56 kl Waldo Villareal vs Yamir Dahbar (ganó por knock-out Waldo Villareal en el segundo round), hasta 69 kl Pablo Landaida vs Nahuel Martinenco (ganó por puntos Nahuel Martinenco), hasta 64 kl Daniel Grifone vs Nahuel Torres (ganó por puntos Nahuel Torres), hasta 57 kl Facundo Fernández vs Pamiro Menores (ganó por puntos Facundo Fernández), hasta 75 kl Kevin Le Nogre vs Damián Guzmán (se impuso por puntos Damián Guzmán), hasta 75 kl Alan Menarvino vs Steven Peralta (ganó por puntos Steven Peralta) y hasta 60 kl Laura Gigena vs Romina Melgar (ganó por puntos Laura Gigena).

En diálogo con EL DIARIO, Pablo Landaida expresó sobre su debut: «Lo viví muy tranquilo y sin nervios, muy confiado en el trabajo que hizo nuestro entrenador. Estoy muy feliz, porque me preparé durante tres años y medio, debía debutar el año pasado y no se pudo. Al principio me hizo ponerme muy mal, lo quise dejar y ahora volví por todo».

Por su parte, Kevin Le Nogre agregó: «Estaba muy ansioso, tenía muchas ganas de estar arriba del ring y después de dos años estamos listos. La pandemia me ayudó a volver, porque había decidido que no volvería más. Con la ayuda de mi entrenador, me puse a entrenar y ahora estoy listo».

Finalmente, Alan Menarvino destacó: «Era un momento muy esperado, hicimos un esfuerzo bastante fuerte para llegar con lo mejor y dar lo mejor. Un montón de veces nos sentimos cansados y quisimos dejar, pero por suerte, gracias a nuestro entrenador, pudimos levantarnos y seguir avanzando para llegar más adelante a un futuro profesional»