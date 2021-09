Messi se fotografió con Ed Sheeran y la rompieron en las redes

Francia. Lionel Messi acaparó todas las miradas luego de convertir su primer gol con el PSG ante nada más y nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola, por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League. Uno de los privilegiados que pudo presenciar en vivo el estreno en las redes de la Pulga fue el reconocido cantante británico Ed Sheeran, y tanto él como el rosarino hicieron posteos juntos en sus redes sociales este miércoles.



Leo publicó en su Instagram una foto abrazado con el músico inglés y escribió: "Un gusto conocerte, Ed crack!!". Tal como dio a entender Sofia Balbi (esposa de Luis Suárez), Antonela Roccuzzo sería fanática de Ed Sheeran. "A alguien que yo conozco esta foto le encantaaa!", comentó y la etiquetó. A lo que Messi respondió: "Se perdió la foto!! jaja pero tiene un saludito jaja".



Entre los temas más conocidos del cantante británico se encuentran "Shape of You", "Perfect" o "Thinking Out Loud". Además, hizo una canción con el artista argentino Paulo Londra, titulada "Nothing on You".



Un rato antes de que Leo hiciera su publicación, el cantante ya había subido la misma foto, acompañada de otra junto a Mauricio Pochettino. "Gracias por recibirme a mí y a mi familia x @psg @leomessi @pochettino", puso en el post. (TyC Sports)