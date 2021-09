Eliminatorias: Argentina vuelve a Brasil como campeón de América

Brasil. Con el envión tras su reciente título en la Copa América 2021, la Selección Argentina buscará este domingo conseguir otra hazaña deportiva cuando visite a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. Será otra oportunidad histórica para la Albiceleste, que en caso de ganar alcanzará a la Verdeamarela en el historial general de 108 enfrentamientos.



Pero además, el hito deportivo que puede romper es que ningún seleccionado pudo derrotar en su territorio a Brasil en partidos de Eliminatorias. De hecho, en la historia sólo seis encuentros perdió el Scratch siendo anfitrión; el último significó un trofeo para la Argentina después de 28 años.

El encuentro, válido por la postergada séptima fecha que debía jugarse en marzo, será a partir de las 16 (TV: TyC Sports y TV Pública) en el Arena Corinthians de San Pablo.



A diferencia de la final de la Copa América jugada en el mítico estadio Maracaná -que significó el primer título de Lionel Messi con la Selección Mayor- habrá sólo 1.500 personas invitadas especialmente, sin venta de entradas al público en general.



"Messi está bien, por suerte la patada (ante Venezuela) sólo fue un susto", aclaró el entrenador Lionel Scaloni, de cara a un nuevo clásico sudamericano.



Si bien no lo confirmó en conferencia de prensa, Scaloni plantearía dos modificaciones respecto del éxito del último jueves contra Venezuela con los ingresos de Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes por estar suspendidos no formaron parte del once inicial en el 3-1 en Caracas.



Cuti Romero ingresará en la zaga por Germán Pezzella y Paredes lo haría por Guido Rodríguez en el mediocampo. También hay dudas en el lateral izquierdo, en cuanto a la presencia de Marcos Acuña o el ingreso de Nicolás Tagliafico. (Página 12)