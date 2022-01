River confirmó nuevos casos de coronavirus en su plantel

Buenos Aires. El coronavirus no da tregua en los planteles del fútbol argentino y River Plate no es la excepción. Hoy se confirmó una serie de casos en jugadores e integrantes de su cuerpo técnico, quienes no podrán viajar junto al resto de la delegación a la pretemporada que se realizará desde este lunes en San Martín de Los Andes de cara al inicio de las competencias oficiales.



Según informó el cuerpo médico del Millonario a través de un parte publicado en la página del club, los futbolistas Franco Petroli, Cristian Ferreira y Carlos Auzqui arrojaron resultados positivos en los testeos que se realizaron el último domingo. Lo mismo ocurrió con el integrante del cuerpo técnico Hernán Buján, mientras que Agustín Palavecino debió aislarse por contacto estrecho.

Noticias Relacionadas Por los casos de coronavirus, postergarían el inicio de la LPF



Estos nombres se suman a los de Javier Pinola y Nicolás De La Cruz, quienes habían dado positivo de covid-19 durante sus vacaciones. Esta lista incluye también al kinesiólogo Jorge Bombicino y al preparador físico Marcelo Tulbovitz (PF).



“Todos ellos cumplirán con su correspondiente período de aislamiento y retomarán el trabajo una vez que reciban el alta médica”, explicaron desde el club.



El Millonario se preparará para una triple competencia que incluye la Copa de la Liga que arranca la primera semana de febrero, la Copa Argentina donde jugará frente a Deportivo Laferrere, sin fecha confirmada, y la fase inicial de la Copa Libertadores en marzo.