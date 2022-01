Djokovic reconoció que mintió en su declaración de ingreso a Australia

Australia. El número uno del tenis, Novak Djokovic, sigue en Melbourne sin confirmarse aún si podrá disputar el Abierto de Australia, luego de la serie de inconvenientes para ingresar a ese país debido a su negativa de vacunarse contra el coronavirus.



Ahora, y a pesar de que la justicia le devolvió su visa, el serbio continúa con la incertidumbre de saber si será o no deportado por las autoridades australianas.



Djokovic publicó una carta en sus redes sociales señalando que hubo “errores humanos” en los documentos para ingresar a ese país y afirmó que dio una entrevista con COVID positivo.



“Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita”, escribió en un comunicado el serbio.



El número uno del mundo del ranking ATP manifestó que no tenía síntomas y que no conocía los resultados de la PCR que se hizo el día 16 de diciembre. Admitió que cometió un error al no aislarse inmediatamente.



“Era asintomático y me sentía bien y no recibí la notificación de mi test PCR positivo hasta después de ese evento”, precisó el número 1 del ranking ATP, que resaltó que se sometió a pruebas por antígenos por precaución que dieron negativos.



Por su parte, el serbio 34 años instó a los medios a que se corrija la información errónea publicada sobre sus actividades “en particular en lo que se refiere a la preocupación generalizada de la comunidad por mi presencia en Australia”.



Además, el ganador nueve veces del Australian Open señaló que su agente cometió “un error humano” al rellenar el casillero sobre los viajes que realizó el deportista en los 14 días previos a su llegada al país australiano.



Por qué podría ir preso



Tras mentir en los papeles que presentó el tenista para su ingreso en Australia, las versiones sobre la posibilidad de que Djokovic vaya a prisión aumentaron.



“La pena máxima por dar pruebas falsas en virtud de la Ley de Delitos es una pena de prisión de cinco años”, señalaron los periodistas Anthony Galloway, Paul Sakkal y Ben Grubb.



Además, existe la advertencia que podrían impedirle el ingreso al país hasta por tres años, en caso de revocarle su visa.