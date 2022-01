Fernando Belluschi firmó para Estudiantes de Río Cuarto

Río Cuarto. El experimentado volante Fernando Belluschi se convirtió ayer en nuevo jugador de Estudiantes de Río Cuarto, un refuerzo más que importante con vistas al inicio del torneo de la Primera Nacional.



En diálogo con Cadena 3, el futbolista se mostró ilusionado con la oportunidad, y resaltó que "necesitaba" que un equipo lo haga "sentirse otra vez jugador".



“Será mi primera experiencia en la categoría. La gente me recibió con mucha alegría y entusiasmo, y eso me contagia y me dan ganas de empezar cuanto antes. Necesitaba sentir esa confianza", sostuvo.



De último paso por Lanús en el 2020, donde tuvo poca participación y su posterior vuelta a Newell's Old Boys de Rosario, sin tener actividad, el futbolista de 38 años cuenta con una extensa carrera en la que tuvo destacadas actuaciones en clubes grandes del país, además de jugar en el fútbol extranjero.



Belluschi debutó en la primera división con la camiseta de Newell´s en 2002 y allí jugó hasta 2006 y luego pasó por River 2006/08, Olympiakos de Grecia, Porto de Portugal 2009/11, Genoa de Italia 2012, Bursaspor de Turquía 2012/15, Cruz Azul de México 2015, San Lorenzo 2016/19 y Lanús 2020, antes de su último paso por la "lepra" rosarina, donde no era tenido en cuenta por el DT Javier Sanguinetti.