Tomás Pochettino será el primer fichaje de River

Buenos Aires. Marcelo Gallardo tiene motivos para sonreír, ya que para el inicio de la pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes (del 10 al 18 de enero en el Hotel Loi Suites Chapelco) tendrá a una de sus caras nuevas a disposición. Tomás Pochettino se acercó a la Clínica Rossi para hacerse la revisión médica.



El vínculo con el mediocampista, ex Talleres, surgido de la cantera de Boca será a préstamo, con cargo y opción de compra, que no fue confirmada y sería entre tres y cuatro millones de dólares. El volante, que desde hace varios mercados que se encuentra en el radar del Muñeco, llega como una de las figuras del Austin FC de la Major League Soccer.



Vale recordar que su debut en Primera fue en noviembre de 2015 con la camiseta xeneize. Sin embargo, en Boca Juniors no tuvo continuidad y tras un paso en Defensa y Justicia por tres temporadas, su pico de rendimiento lo alcanzó en Talleres, que le compró la mitad del pase a los de La Ribera en casi dos millones de dólares. Un dato poco conocido es que la Juventus de Italia intentó contratarlo a fines de 2014, cuando aún no había debutado, pero la negociación no llegó a buen puerto porque no superó las pruebas médicas y físicas.