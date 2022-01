Djokovic publicó un mensaje desde el hotel donde está aislado

Australia. El escándalo en torno a la figura de Novak Djokovic continúa: el tenista serbio continúa aislado en un hotel de refugiados en Melbourne, a la espera de lo que sucederá el próximo lunes en un audiencia en la que se debatirá la revocación definitiva de la visa con la que intentó ingresar a suelo australiano o finalmente le permitirán su paso para que compita en el Australian Open. Por lo pronto, Nole se expresó por primera vez ante su público en las redes sociales.



“Thank you people around the world for your continuous support. I can feel it and it is greatly appreciated” (“Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Puedo sentirlo y se lo agradezco mucho”), fue el recado de agradecimiento del hombre que ganó las últimas tres ediciones del Abierto de Australia y, con 9 trofeos, es el tenista con más títulos de la historia del Grand Slam.



Desde el Park Hotel de Melbourne, un establecimiento que fue calificado como “infame” por el Gobierno de Serbia, el deportista de 34 años ya le había enviado una misiva a su círculo íntimo: “¡Dios todo lo ve! La moralidad y la ética como los más grandes ideales son las estrellas que guían hacia la elevación espiritual. Mi gracia es espiritual, y su riqueza material”.



Quien atraviesa un episodio similar al del serbio es la tenista checa Renata Voracova, quien fue derivada al mismo hotel de refugiados en el que se halla Djokovic luego de que así lo dispusiera la Fuerza Fronteriza de Australia tras cancelarle su visa. A la 81° raqueta del circuito femenino le advirtieron que deberá abandonar el país oceánico a la brevedad, aunque todavía no está claro si decidirá apelar como lo hizo Novak.



En las inmediaciones del hospedaje de Djokovic, ubicado en un suburbio de Carlton, decenas de fanáticos posaron con carteles con leyendas en señal de apoyo y pidieron por su liberación. Desde adentro del hotel, se leyeron pancartas con los mensajes “¿No somos humanos como tú?” y “Buscando mi libertad”.



Novak Djokovic, además de atravesar una situación traumática, pierde días de entrenamiento y preparación de cara al que es uno de los torneos más importantes del año. El mismo se iniciará el lunes 17 de enero y su presencia es una incógnita a esta altura. (Infobae)