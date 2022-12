Nadal y Ruud jugarán hoy una exhibición en Buenos Aires

Buenos Aires. Rafael Nadal, exnúmero uno del mundo y actualmente segundo en el ranking mundial de la ATP, detrás de su compatriota Carlos Alcaraz, jugará este miércoles a las 18 un partido de exhibición frente al noruego Casper Ruud, de 23 años y tercero del planeta, en el estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca, en Villa Soldati, Buenos Aires.



Nadal, dueño del récord de títulos de Grand Slam con 22 trofeos y considerado el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo con su colección de 14 coronas en Roland Garros, admitió que "siempre se lleva una energía muy especial de la Argentina".



"Me siento muy feliz de estar nuevamente en Buenos Aires después de varios años. Tengo la ilusión de compartir una gran jornada con un público tan apasionado del que tengo recuerdos inolvidables, siempre me llevo una energía muy especial de cada visita a la Argentina", subrayó Nadal.



El súper campeón nacido en Mallorca hace 35 años llegó temprano al país y ofreció una conferencia de prensa junto al noruego Ruud en el tercer piso del Alto Palermo Shopping, en el que se mostró de muy buen humor y repasó varios momentos de su carrera, especialmente los vinculados a sus visitas a la Argentina.



La visita de Nadal se trata de la quinta al país, luego de la primera en 2005 cuando tenía 18 años y era el número 48 del mundo. En esa ocasión jugó el Argentina Open y cayó en cuartos de final ante Gastón Gaudio, luego campeón del torneo.



El mallorquín, ganador de 92 títulos en el circuito y también campeón de la Copa Davis con España, se refirió a su no muy lejano retiro del tenis, luego de haberse producido este año el de otra leyenda como el suizo Roger Federer, con quien integraba el denominado "Big Three" junto al serbio Novak Djokovic.



"Tengo muy claro que el reloj biológico corre, pero también que no existe nadie más importante que el propio deporte en sí mismo. Antes que yo, Roger o Djokovic estuvieron Borg, Vilas, McEnroe, Sampras, Agassi y tantos otros, y cuando ninguno de nosotros esté más en el circuito surgirán las nuevas estrellas que ya están en camino para continuar ganando títulos y haciendo historia", analizó Nadal.



El denominado "Rey del polvo de ladrillo" se casó en 2019 con su novia de toda la vida, Mery Perelló, más conocida como "Xisca", y hace 45 días tuvieron su primer hijo al que llamaron Rafael.



"Soy muy realista, estoy preparado para mi siguiente vida afuera del tenis, tengo también otras cosas que me hacen muy feliz como esto de ser padre que es algo totalmente nuevo. No puedo predecir el futuro pero mi deseo de seguir adelante está intacto y cuando deje de competir iniciaré otra etapa que también me dará felicidad", concluyó Nadal.