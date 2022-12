Scaloni: «El 10 decidió el partido»

Qatar. Después de la victoria de la Selección Argentina ante México en el Mundial Qatar 2022 y el festejo con la hinchada en el estadio Lusail, Lionel Scaloni analizó el partido en conferencia de prensa y confesó: “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque México nos planteó un partido diferente”.



Reconoció que el primer tiempo “no fue bueno” y luego de la corrección en el descanso, el conjunto nacional empezó a “jugar mejor, a emparejar en el medio y después vieron lo que pasó”. “El 10 decidió el partido y es lo que mejor sabe hacer que para nosotros está bueno. Atrás tiene a todo un grupo que lo apoya, que sabe la importancia que tiene y es emocionante en todos los aspectos”, expresó.



Luego del golazo de Messi que rompió el cero, el cordobés Pablo Aimar se emocionó y las cámaras de televisión captaron ese momento. Sobre esto, Scaloni manifestó en tono de reproche: “Es más una reflexión que habría que hacer lo que realmente se vive de estar acá. Habría que tener sentido común, recibí un llamado de mi hermano llorando. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol. Intentaremos corregirlo. Que ellos sientan que es un partido de fútbol”.



“Cada vez que tengas que jugar un partido así, con la Selección siempre va a hacer así. Pero es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas”, agregó.



El entrenador reiteró que Messi es el mejor del mundo y no hay necesidad de dejar ese mensaje “si sabemos que lo tenemos”. “No hay ningún mensaje porque no hicimos nada, tenemos que jugar otro partido y siempre con la cabeza alta, con la humildad que creo que tenemos que tener para saber que no hicimos nada. Creo que tenemos que seguir por este camino, fue un tropiezo el del otro día que nada puede empañar”, consideró.



Por eso, subrayó que “es emocionante verlos jugar” y apuntó contra quienes critican al equipo: “Quien no se ha identificado con este equipo es porque no quiere a la Selección Argentina jugando bien o jugando mal”.



“Es increíble cómo dejan todo, cómo dejan representado a la camiseta de la Selección. Cuando entendamos lo que es jugar con esta camiseta y no la de otra selección, porque lamentablemente creo que es así”, continuó Scaloni.



Y dejó una frase de idolatría total: “Si tengo que analizar lo que es el partido en sí de cada jugador, le pondría la nota más alta porque han enfrentado un partido terriblemente difícil contra un gran rival y con toda la magnitud que tenía de que si no iba bien. No es fácil jugar estos partidos. Cómo no voy a decir que estoy orgulloso y emocionado de lo que han hecho”.



Con los pies sobre la tierra, reafirmó que la “sensación es de alegría porque se ganó, pero no más que eso”. “Pero se acabó, mañana hay que preparar el partido. La alegría dura muy poco y es como tiene que ser. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde”, cerró.