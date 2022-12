Dallas Mavericks le rescindió el contrato a Facundo Campazzo

EE.UU. La noticia, no por ser esperable, deja de caer como un balde de agua fría. Para Facundo Campazzo, en particular, y el deporte argentino, en general. La nueva aventura del cordobés en la NBA ha terminado, al menos por ahora. Otro golpe para el capitán de nuestro seleccionado, que la peleó hasta ganarse a último momento un lugar en Dallas Mavericks y, tras apenas 10 partidos, le rescindió el contrato. Ahora, y durante las próximas 48 horas podrá ser reclamado por cualquier equipo de la NBA. Cumplido ese plazo, será agente libre sin restricciones.



Desde Estados Unidos, primero surgió la información de que Dallas Mavericks estaba muy cerca de fichar a Kemba Walker, un base que supo de ser de elite pero hace años que lucha con problemas físicos y cortes de los equipos que refuerza. En ese momento, sabiendo que el equipo debía hacer un lugar en el plantel, se comenzó a temer lo peor. El apuntado, especialmente por no tener contrato garantizado, pasó a ser Campazzo. Había otras opciones, como la de Theo Pinson o Frank Ntikilina, pero el tema salarial fue la gran diferencia, además de las características del cordobés, que no encajaron en el equipo y, viendo las últimas temporadas, tampoco en el nuevo juego de la NBA.



Facu firmó un día antes de comenzar la temporada. Tan inusualmente cerca de la temporada que no pudo debutar hasta el tercer juego, por no tener la visa de trabajo. En el primer partido, ante los Pelicans y por ausencia de Tim Hardaway Junior, escolta de muchos minutos en el equipo, jugó bastante (13m) y tuvo sus momentos valiosos. Luego apenas tres ante los Nets y tras el regreso de Hardaway, no jugó en ocho de los siguientes nueve partidos. En realidad, en el que entró, fueron apenas 10 segundos. Nada. Empezaba a quedar claro que Jason Kidd no lo tenía en los planes. Y que no le gustaba su juego, pese a que lo elogió mucho cuando lo fichó, diciendo que Dallas necesitaba un jugar como él, que iban a apostar a su esencia.



Hace pocas horas el entorno del jugador conoció la noticia y se puso a trabajar en su futuro. Hoy parece difícil que aparezca otro hueco en la NBA, aunque siempre surgen. Más que nada porque, últimamente, lo de Campazzo no da para confiar. Tiene que aparecen un entrenador demasiado convencido en darle minutos y confianza en su esencia. No surge como factible. Sí el regreso a Europa, que Campazzo quiso postergar a toda costa porque, ya sabemos, Facu ya hizo allá todo lo que tenía que hacer: ganar cada torneo y ser el MVP de finales, nada menos que en el equipo más grande, el Real Madrid.



Por lo pronto, la NBA le cerró otra puerta en la cara a Campazzo. Veremos si quiere seguir golpeando o si se da vuelta, con valija en mano, y busca volver adonde fue feliz, ya con 31 años. Talento y personalidad le sobran. Antes y ahora. (Infobae)