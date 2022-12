Guardado también defendió a Messi del ataque de Canelo

Qatar. La controversia desatada por Saúl Canelo Álvarez sigue sumando capítulos. Luego de que el boxeador criticara a Lionel Messi por haber arrojado la camiseta de México al suelo en el vestuario después del triunfo 2 a 0 de la Argentina en el Mundial de Qatar, quien habló ahora fue Andrés Guardado, dueño de la playera.



El jugador de la Tricolor intercambió casaca con el capitán del seleccionado albiceleste y se sorprendió por los comentarios del púgil: “Se la persona que es Leo, desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”, declaró en diálogo con TyC Sports.



El lateral del Betis recordó además que Messi ha tenido un lindo gesto con él cuando en 2018 accedió a sacarse una fotografía con su hijo después de un duelo entre Betis y Barcelona, que el equipo visitante goleó 5-0 por La Liga española. “He tenido el privilegio de enfrentarlo muchos años en España y vivir muchos momentos como el que se viralizó con mi hijo”, sostuvo y agregó: “Siempre ha sido así, cada vez que lo he enfrentado o he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto con mi hijo, siempre lo ha hecho como se vio en el video”.



Con esto, Guardado buscó bajar las tensiones disparadas por Canelo, quien tomó el accionar de La Pulga como una falta de respeto a su país: “El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende, hay como un acuerdo con los utileros que cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es porque va para lavar y lo que no está en el suelo lo llevas tu a casa. La ropa sucia va al suelo sea tu camiseta o la del rival. Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como (la suya) no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le doy mucha importancia”.



El futbolista reconoció también que Canelo “es un referente del deporte mexicano”, pero le pidió públicamente que entienda que malinterpretó el video en el que se lo ve a Messi festejando en el vestuario argentino. Allí, se observa al Diez saltando y cantando junto a una casaca del Tri en el suelo, pero eso, como explicó Guardado, no fue por faltarle el respeto a su nación.



Ya han sido varios los que intervinieron para intentar que el boxeador entre en razón, desde el español Cesc Fábregas hasta el Kun Agüero, pero el campeón mundial supermediano sigue sin eliminar sus tuits y parece firme en su postura de apuntar contra La Pulga, autor de uno de los goles del partido del sábado.