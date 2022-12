Joaquín Fiorito, el ajedrecista más joven que disputará una final del campeonato argentino

Buenos Aires. Con la puesta en marcha de la serie final del 97° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez que comenzará este jueves en la ciudad de Bariloche, con la participación de doce maestros y entre ellos, uno de 15 años y cinco meses, un nuevo hito se sumará al copioso historial y anecdotario doméstico de esta actividad; Joaquín Fiorito, representante del Círculo Torre Blanca, se convertirá en el más joven ajedrecista que disputará la tradicional competencia y más importante del calendario local. El nuevo registro del niño Fiorito batirá en 60 días la anterior marca que, desde 2009, estaba en poder del zarateño Federico Pérez Ponsa (con 15 años y 7 meses), el actual campeón argentino de ajedrez.



“No sabía nada que lo conseguido era un récord. Por un lado me pone contento porque esto es fruto del esfuerzo personal y también de los que me apoyaron, especialmente mi familia, para llegar a una final en el campeonato mayor”, le contó al medio Infobae Joaquín (Joaco como lo llaman sus amigos y familiares) reflexivo y con voz serena sin necesidad de ademanes. Y completó: “No sé si a este logro corresponde darle tanta trascendencia, los tiempos ahora son vertiginosos y cada vez son más chicos los que se atreven a batir marcas en el ajedrez. Mi récord no creo que dure demasiado, afortunadamente, en Argentina hay muchas jóvenes promesas que se perfilan para superar esta nueva marca”



La 97ª edición del campeonato argentino que organiza la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) en el año de su centenario, junto al gobierno de la Provincia de Río Negro, se llevará a cabo entre el 1 y 10 de diciembre, en el hotel Monte Claro, en Bariloche; se trata de una competencia por sistema round robin (todos contra todos) y con una tentadora recompensa: $1.000.000, en premios.



Entre los maestros participantes estará el defensor del título de campeón argentino, Federico Pérez Ponsa (N°7 del ranking local y con 2538 puntos de Elo), al que se agregarán: Alan Pichot (N°1 y 2637), Sandro Mareco (N°2 y 2619), Fernando Peralta (N°3 y 2587), Diego Flores (N°5 y 2547), Leandro Krysa (N°9 y 2524), Mario Villanueva (N°11 y 2470), Pablo Acosta (N°13 y 2461), Diego Valerga (N°15 y 2438), Kevin Paveto (N°18 y 2431), Juan Manuel Gaitán (N°41 y 2347), y el último preclasificado, Joaquín Fiorito (N°44 y 2344).



“Sé que soy el último en la preclasificación aunque espero no salir último en la tabla final. Soy consciente de lo difícil que será el torneo, pero mis expectativas es estar enfocado y disfrutarlo. Generalmente me ponen más nervioso esas competencias en las que estoy obligado a ganar para no bajar puntos en el ranking”, contó el joven y soñador maestro, hincha del club Boca Juniors y vecino del barrio de Caballito. Luego, sin pragmatismo, resumió su expectativa para la gran cita del ajedrez local: “Mi objetivo, obviamente, será muy diferente al de muchos de lo que irán en busca del título. Mi expectativa es otra: la de sumar puntos, porque sería muy importante para mí tener una actuación que me permita alcanzar otra norma de maestro internacional”, dijo el maestro FIDE, Joaquín Fiorito, poseedor de una norma de maestro internacional pero que necesita sumar otras dos para que le sea homologado el título.