La semana que viene se sabrá si Lo Celso podrá jugar el Mundial

España. “Quiero que todos los jugadores lleguen sanos. La idea es que no llegue ninguno tocado y que estén todos disponibles para el primer partido”. Esa frase pronunció Lionel Scaloni en la última entrevista que realizó y con una referencia que tenía como principal destinatario a Giovani Lo Celso. El mediocampista del Villarreal sufrió una lesión más grave de lo pensado inicialmente y por estas horas se debate si podrá viajar a Qatar.



La hora de la verdad para el futbolista de 26 años será en 72 horas: tiene un desprendimiento del músculo, lo que le demandaría una recuperación más extensa a la que se había pautado inicialmente. Según confirmaron desde el club español al medio Infobae, el lunes se le realizará un último examen y “a partir de ahí se tomará una decisión definitiva que se dará a conocer en un parte médico oficial”. Mientras tanto, no se difundirán informaciones para respetar la privacidad del deportista. El informe médico podría conocerse el lunes o recién el martes.



Gio quiso tirar un taco en el duelo del pasado 30 de octubre ante Athletic Bilbao por la Liga de España e inmediatamente sintió el dolor. Debió ser reemplazado: los primeros exámenes determinaron que tiene un desprendimiento en la inserción del bíceps femoral derecho. El debate a esta hora es si intenta una rehabilitación que le permita meterse en el Mundial pero poniendo en riesgo su físico o si pasa por el quirófano.



El detalle es que se había perdido algunos partidos previos del Submarino Amarillo por una molestia que lo había obligado a parar. Sin embargo, decidió reaparecer en cancha para ayudar a su equipo ante el cambio de entrenador (Quique Setién asumió por Unai Emery), pero su cuerpo no soportó la fatiga que arrastraba.



Argentina podría perder una pieza clave que fue una estructura fundacional del ciclo Scaloni. “Hay reemplazantes con otras condiciones, no con sus características. A nivel futbolístico no tiene reemplazante, pero sí a nivel numérico”, había dicho el DT en las últimas horas para valorar la importancia del ex Rosario Central.



La pregunta obvia es qué jugadores competirán por ocupar el espacio vacante en la lista si Lo Celso –una de las fijas– no viaja a la cita. Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) y Alejandro Gómez (Sevilla) son los dos apellidos con características que más se asemejan a Gio, aunque estos dos apellidos parecía que ya tenían su boleto asegurado antes de la lesión. Enzo Fernández (Benfica) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), en cambio, sonaban como parte del debate en la convocatoria final y esta lesión podría empujarlos a los dos al Mundial.



¿Habrá espacio para una sorpresa de la talla de Thiago Almada o Alejandro Garnacho con el fin de nutrir la ofensiva? Es una decisión que sólo el DT conoce en su intimidad.



Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue esperando hasta última hora a Paulo Dybala. La lesión en el recto femoral izquierdo de hace un mes parecía dejarlo definitivamente afuera de la Copa del Mundo, pero los procedimientos médicos especiales que viene aplicando están dando buen resultado a punto tal que se espera que pueda sumar minutos el próximo 13 de noviembre en el último partido del semestre de la Roma ante Torino.



“El 14 de noviembre hay que dar la lista. En condiciones normales quizás la hubiéramos dado antes para tranquilidad, para que los jugadores sepan quiénes iban a estar. Pero en estas condiciones, no solo con Gio sino con otros chicos que no están pudiendo jugar, hemos tomado la decisión de esperar hasta el último día para dar la lista. Sino la hubiera dado antes”, aclaró Scaloni hace unos días cuando aterrizó en Argentina para preparar la recta final rumbo a Qatar.



Los ojos en este cierre de semestre en Europa estará posicionado sobre los lesionados o tocados que tiene el país. Ángel Di María, Leandro Paredes, Juan Foyth, Juan Musso, Marcos Acuña, Emiliano Dibu Martínez, Guido Rodríguez, Cuti Romero, Exequiel Palacios y Nicolás González. Algunos están jugando después de sus lesiones y otros están combatiendo con molestias que no dejan de preocupar, aunque habrá que ver cómo transitan estos días definitorios.