Scaloni explicó el cambio de mentalidad de la Selección tras la Copa América

Qatar. El inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina y las distintas selecciones ultiman detalles para llegar en óptimas condiciones. Este es el caso de Argentina, cabeza de serie del Grupo C, donde enfrentará a Arabia Saudita, Polonia y México.



El director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en diálogo con TNT Sports en CNN Radio, explicó cómo cambió la mentalidad del plantel tras la seguidilla de finales perdidas y se refirió al futuro de Lionel Messi tras el Mundial.



El estratega nacional reconoció que buscarán que algunos futbolistas no disputen el último compromiso con sus equipos para llegar en mejores condiciones al torneo. “Hay trabajo con los clubes, por las amistades que podemos tener con algunas personas con las que compartimos equipo o jugamos allí. Pero es difícil. Algunos pelean por pasar de fase, otros para eludir el descenso. No es fácil. Haremos fuerza para que esta última semana el que no esté en óptimas condiciones no juegue el partido”. Y luego, añadió: “Habrá algunos que por precaución no jueguen los últimos partidos, pero sabemos que están bien. Que es una decisión más pensando en lo que viene que en otra cosa. Necesitamos que los jugadores estén bien, que puedan jugar el 22. Eso es lo que intentaremos antes de cerrar la lista”.



“Nosotros pensamos en el partido más importante, que es el 22 y queremos que estén todos disponibles. Es algo que queremos y está claro. Puede haber un matiz, para no arriesgar. Pero que estén para ese partido es fundamental, Tiene dificultad el primer partido y necesitamos que estén lo mejor posible”, ahondó sobre el debut ante Arabia Saudita. “Es un partido emocional, diferente. Para el que jugó mundiales y para el que no lo jugó. La antesala al primer partido un resultado positivo te genera una actitud diferente. Trabajaremos en lo emocional, en no pensar tanto en el rival sino en nosotros, en lo que tenemos que hacer. Es un partido bisagra. Ellos están acostumbrados a jugar con el calor. Vamos a trabajar en lo emocional”, comentó. Uno de los futbolistas que se encuentra en duda es Paulo Dybala, quien trabaja a contrarreloj para dejar atrás una molestia muscular.



Argentina cargaba con una pesada mochila tras caer en una final del mundo y dos Copa América. Scaloni develó el trabajo que realizó en sus futbolistas para hacer un click: “Lo más importante es que los disfruten cuando salen a jugar con esta camiseta. Es inútil salir a pensar que no se había ganado un título, la ansiedad de la gente. Hicimos hincapié que el anterior grupo era un éxito, para nada llamarlo de otra manera. Que cuando salgan a la cancha no pasa nada si se pierde, sale el sol. La vida sigue. Ese fue un trabajo importante, para que disfruten el día a día. Es un momento inolvidable. Nosotros que jugamos en la Selección nos acordamos de esos momentos. Recibieron el mensaje, se la pasan bien. Soy un convencido de que si la pasan bien eso da un plus. Eso se ve reflejado”.



“Más que preocuparme como entrenador me preocupa a nivel personal por el aprecio que le tenemos a muchos de los jugadores que nos han dado mucho en estos cuatro años. Son momentos de dificultad, habrán decisiones duras y difíciles de asimilar pero vamos a hacer lo mejor por el equipo”, esbozó sobre el inminente cierre de la nómina mundialista.



Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Pulga continúe en la Albiceleste luego de Qatar, Scaloni dejó una puerta abierta: “Puede ser el último, ojalá que no. Es feliz dentro de la cancha y hace feliz a muchísima gente dentro de una cancha. Si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar posiblemente haya más partido de él, porque el mundo del fútbol lo pide, es evidente. Está en nosotros cuidarlo y que se siga sintiendo cómodo dentro de una cancha”. El capitán de Argentina, una de las principales figuras del PSG, tiene 35 años.



También reconoció que está encaminada su continuidad: “Estamos ahí, hablando con el presidente, definiendo las cosas. Estamos bien, cómodos. Es un lugar soñado. Estoy en el predio y es la envidia de cualquiera. es una casa que conozco bien”.