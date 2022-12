La FIFA podría sancionar a Argentina y Países Bajos por los incidentes

Qatar. Una noticia rompió un poco con la tranquilidad que hoy reinó en el entrenamiento de la selección argentina en el centro de entrenamientos de la Universidad de Qatar. La Comisión Disciplinaria de la FIFA “ha abierto un procedimiento” contra la Asociación Argentina (AFA) y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) “por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”, durante el tenso partido de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, disputado ayer en el estadio de Lusail y con triunfo de los sudamericanos en la tanda de penales.

Por otra parte, la AFA también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según añadió la FIFA en el comunicado publicado este sábado en su página web oficial. Vale recordar que el partido fue especialmente tenso y el árbitro, el español Mateu Lahoz, quedó en el centro de la escena al mostrar quince tarjetas amarillas (ocho a los argentinos y siete a los neerlandeses), así como una roja a Denzel Dumfries durante la tanda de penales.

Una de las posibilidades es que puedan ser castigados con una multa económica por lo sucedido durante el partido y las declaraciones realizadas después del partido. No obstante, estos artículos también pueden llegar a recoger sanciones de entre un partido y seis meses de suspensión para los casos más graves. En el caso concreto de las conductas antideportivas hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido se señala en el reglamento una sanción de un partido.

Algunas de las declaraciones que podrían ser examinadas por la FIFA serían las de Lionel Messi o Emiliano Martínez. En el caso del capitán albiceleste, en zona mixta tuvo un fuerte cruce con Wout Weghorst. “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”, soltó el Diez que también apuntó contra la tarea del juez Lahoz: “Más allá de eso (por la tarea del árbitro) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar. Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia”.

Dibu, por su parte, esbozó: “Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. Les dieron 120 minutos. Algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar. No merecíamos llegar a instancia de penales”.

El reglamento del Mundial especifica que están prohibidas las protestas sobre decisiones arbitrales. “No se podrán presentar protestas contra las decisiones del árbitro sobre hechos sucedidos en el partido. Esas decisiones son firmes e inapelables, salvo en los casos en que el Código Disciplinario de la FIFA estipule lo contrario”, sostiene.

Durante esta Copa del Mundo, la FIFA sancionó a la Federación Croata de Fútbol con una multa económicamente porque sus hinchas cometieron infracciones relacionadas con el artículo 16 del Código Disciplinario: uso de palabras y objetos para transmitir un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo durante el partido contra Canadá. Serbia, por su parte, también recibió una multa por una bandera que mostraron los jugadores en el vestuario en la previa del partido contra Brasil.