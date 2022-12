Neymar se mostró dolido tras la eliminación: "Estoy destrozado psicológicamente"

Brasil. El brasileño Neymar escribió ayer un duro comunicado en el que comentó estar "destruido psicológicamente" por la eliminación sufrida el viernes en manos de Croacia, en los cuartos de final del Mundial de Qatar.



"Estoy destruido psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo", escribió Neymar, en su cuenta de Instagram.



Neymar mostró un nivel muy alto en el Mundial, a pesar de su lesión en el tobillo derecho, que lo sacó de la cancha dos partidos en fase de grupos, y marcó el único gol de su equipo aunque no llegó a ejecutar el quinto penal en la serie.



"Estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios!", continuó Neymar, que agregó dos fotos en la que se lo ve llorando en el césped.



"Valió la pena todo sacrificio por sentir el cariño de cada uno en el campo... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo", manifestó.



Neymar hasta el momento no consiguió títulos con el seleccionado de Brasil en mayores, tiene la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a pesar de su enorme talento.



"Gracias por todo mi Dios, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias", cerró Neymar.