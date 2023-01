Los cuatro cordobeses que hicieron historia en el Mundial

Por tercera vez en la historia de los mundiales de fútbol, la República Argentina levantó la tan ansiada copa del Mundo en la ciudad de Qatar.

Después de 36 años, Argentina recupera el prestigio en el fútbol mundial y luego de la caída en la final del 2014 en Brasil, la copa que había estado en los brazos de Diego Armando Maradona, por fin regresa nuevamente al país de la mano de nuestro elogiado capitán, Lionel Andrés Messi.

En una final no apto para cardíacos, la selección nacional de fútbol se consagró campeona del mundo con 4 jugadores cordobeses que fueron parte de la plantilla que había presentado el DT. Lionel Scaloni para este mundial 2022. Junto a Paulo Dybala (ex Instituto de Córdoba), que ya venía participando desde el mundial anterior, para esta edición se sumarían las presencias destacadas de: Julián Álvarez, nacido en el pueblo de Calchín (a 110k de la capital cordobesa), el central Cristián “Cuti” Romero surgido de las inferiores de Belgrano de Córdoba, y un jovencito y desconocido Nahuel Molina, de la ciudad de Embalse de Río Tercero.

Bien representado por estos 4 futbolistas que nacieron en distintos poblados de la provincia de Córdoba, dieron todo para dejar a la Argentina en los más alto del podio mundialista en la disciplina del fútbol. Los que más minutos en cancha tuvieron, fueron, el volante derecho Nahuel Molina quién milita en el Atlético Madrid de España, fue clave cuando tuvo que ayudar al equipo a defenderse y, además, hizo un golazo ante la selección de Países Bajos que sirvió para abrir el marcador de un partido que venía muy cerrado. El defensor del Tottenham de Inglaterra, Cristián “Cuti” Romero, formado en el pirata del Alberdi, fue otro que se hizo desde la partida del primer juego, a base de prolijidad y la seguridad con la que se caracteriza; fueron las principales aptitudes para contar con él durante los 7 partidos que disputó la selección durante el mundial de Qatar.

Otro que fue la revelación del conjunto albiceleste es Julián Álvarez, el ex River Plate no estaba siendo titular en el equipo, pero la falta de resolución que necesitaba Argentina para dar vuelta el resultado ante Emiratos Árabes, generó el ingreso de la “araña” para los próximos 6 partidos que quedaban, y a fuerza de sacrificio y mucho compromiso con la marca, más el despliegue permanente para ayudar a sus compañeros y los goles claves que marcó, le bastaron para que Scaloni le diera un lugar como titular hasta casi los últimos minutos del suplementario contra Francia. Y como si todo pareciera poco, apareció el ex glorioso de Alta Córdoba (Paulo Dybala) con un gol de penal en la serie final que nos colocaría arriba en la infartante definición por penales. La “joya” de Laguna Larga ya había exhibido destellos de su exquisita categoría cuando ingresó unos minutos contra el seleccionado de Polonia en la última fecha de la fase de grupo.

Otros cordobeses que participaron en la Selección Nacional

En 1978, mundial que se desarrolló en la Argentina, sobresalieron grandes atletas como:

Osvaldo César “Pitón” Ardiles y Miguel Ángel “Cata” Oviedo, oriundos de Córdoba capital, Américo Rubén “Tolo” Gallego, de Morteros y Mario Alberto “Matador” Kempes, de Bell Ville, quien fue el máximo goleador y mejor jugador del torneo. Varios años después de la obtención del primer título mundialista, el estadio Olímpico Córdoba cambió su nombre en honor al “Matador” Kempes.

México 1986 significó la segunda coronación de la Argentina como el mejor equipo del mundo futbolístico. En esa competición, José Luis Cuciuffo, nacido en la ciudad capital, y Oscar “cabezón” Ruggeri, de Corral de Bustos fueron los cordobeses que participaron.

El corralense, junto con Gustavo “galgo” Dezotti, de Monte Buey, volvió a estar presente en una cita mundialista en la siguiente edición: Italia 1990. En aquel momento, la vigente campeona jugó una nueva final, pero esa vez Alemania se llevó los laureles tras el 1 a 0 definitivo en los 90 minutos.

El último gran mundial para la selección nacional fue en el 2014. En tierras brasileñas volvió a jugar la final, donde Alemania lo derrotó por 1 a 0. En el plantel se encontraban Hugo Campagnaro, de la ciudad de Córdoba y Martin Demichelis, de Justiniano Posse. Para ambos defensores, esta fue la última Copa del Mundo en la que estuvieron presentes, ya que se retiraron en el 2020 y en el 2017 respectivamente.