Se sorteó la Primera Nacional: ¿Con quién jugarán los cordobeses?

Buenos Aires. Hoy se sorteó el fixture de la Primera Nacional que contará con un nuevo formato, diferente al de 2022, y que tendrá dos ascensos a la Liga Profesional y tres descensos. En este caso se definió que los 37 clubes se dividan en dos zonas (una de 18 y otra de 19) y se enfrenten en formato largo, con fechas ida y vuelta. Los dos mejores de cada zona deberán jugar una final, seguramente en cancha neutral, para definir el primer ascenso. En caso de empate, habrá definición por penales. Mientras que el perdedor caerá en el Reducido que disputarán del 2° al 8° de cada zona.



En lo que respecta a los cordobeses, Estudiantes de Río Cuarto integrará la Zona A y Racing de Córdoba la Zona B.



En cuanto a los descensos, habrá tres que se mantendrán hasta 2026. Cabe recordar que en las categorías de ascenso ya no existen los promedios y por eso los dos que perderán la categoría serán los que menos puntos sumen. A su vez, los dos anteúltimos jugarán una final por no descender. No está claro si ese encuentro será ida y vuelta o en cancha neutral.



Este año hacen su estreno en la Primera Nacional Patronato y Aldosivi, provenientes de la Primera Nacional, y Racing de Córdoba y Defensores Unidos (CADU), que subieron desde el Federal A y la B Metropolitana, respectivamente. Por otro lado, Marcelo Achile, presidente de la Primera Nacional, anunció que en 2023 habrá tres ascensos desde esas categorías: uno de cada una y otro resultante de una final entre dos equipos de esas divisiones.



Las zonas



Zona A: Flandria, Alvarado, Patronato, Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Güemes de Santiago del Estero, San Telmo, Defensores Unidos (CADU), Deportivo Morón, Almirante Brown, Guillermo Brown (PM), Almagro, San Martín de Tucumán, All Boys, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza), Temperley, San Martín de San Juan y Nueva Chicago.



Zona B: Aldosivi, Chaco For Ever, Racing de Córdoba, Atlanta, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Chacarita Juniors, Tristán Suárez, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA), Gimnasia (Jujuy), Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela, Independiente Rivadavia (Mendoza), Quilmes, Deportivo Maipú y Ferro.