Van Gaal habló de Di María y Messi en la previa del partido de mañana

Qatar. A un día para el cruce de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, el técnico neerlandés Louis Van Gaal y el delantero Memphis Depay se presentaron en la rueda de prensa previa al partido para responder las preguntas de los periodistas.



El entrenador de 71 años volvió a ser protagonista de una conferencia distendida en la que habló de todo: Lionel Messi, Ángel Di María, el cruce en semifinales del 2014 y el ambiente que se vivirá en el Estadio Lusail.



Sobre las declaraciones del Fideo, en las que aseguró que Van Gaal fue el peor entrenador de su carrera en septiembre del 2021 y que tomaron relevancia tras el emparejamiento entre ambas selecciones, el técnico aseguró que el argentino, “tenía muchos problemas personales”.



“Es un buen jugador de fútbol. Le habían entrado a la casa a robar y eso también afectó a su nivel de rendimiento en esa temporada. Que me haya tildado del peor entrenador de su historia… es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho”, remarcó.



En la misma línea, Van Gaal agregó: “Creo que es un tanto triste y no me gusta que lo haya dicho, es una lastima pero así son las cosas, el entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre acaban bien”.



Para cortar la tensión que generó esa respuesta, el neerlandés comparó: “Aquí tengo a Memphis (Depay) al que le sucedió algo similar: también jugaba en el Manchester y ahora nos besamos de lo mucho que nos queremos… Bueno ahora no me quiere dar un beso, primero vamos a ver como salen las cosas”, bromeó.



“Ahora me río pero sí, no alineé a Memphis en esa semifinal (contra Argentina en 2014) pero créanme que el seleccionador no hace esas cosas si no tiene motivos, puede que haya tomado una mala decisión en su momento pero ahora las cosas son muy distintas. Desafortunadamente no me deja que le bese la boca pero no tengo ningún problema”, sentenció.



El nombre de Lionel Messi también estuvo presente en la conferencia y Van Gaal fue contundente: “No vamos a revelar nuestras cartas sobre cómo frenarlo. No vamos a revelar nuestra táctica porque sería una auténtica estupidez si lo dijéramos. Lo vamos a parar con el equipo, vamos a jugar como un equipo contra él y los otros diez”.



Argentina y Países Bajos volverán a verse las caras en un Mundial con el antecedente de lo sucedido en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, en la que los albicelestes se impusieron por penales.



“Argentina desde mi punto de vista es uno de los punteros a nivel mundial con jugadores de referencia y el verdadero mundial empieza mañana para nosotros. No quiero restarle importancia a los partidos previos pero Argentina, quizas Brasil en la siguiente ronda… son equipos de un calibre muy distinto al que nos hemos enfrentado previamente”, consideró el neerlandés.



Con respecto al ambiente con el que se encontrarán en el Estadio Lusail, Van Gaal afirmó que, “el entorno va a ser un factor importante. Creo que mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con el entorno y por supuesto no será fácil porque estamos hablando de 40 mil argentinos en las gradas mientras que nosotros tendremos 1400 representantes de nuestro país en las gradas”.



Por último, el entrenador volvió a asegurar que Países Bajos es “un país que se puede convertir en campeón y espero que seamos la mejor selección. Creo que somos candidatos pero no más que candidatos que Argentina es un candidato top como Francia y Brasil. Siempre Brasil. Pero veremos, el mejor equipo ganará”.