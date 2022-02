Con cuatro partidos, arranca el torneo de la Liga Profesional

País. Con cuatro partidos, arrancará hoy el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Se enfrentarán Argentinos Jrs. vs. Patronato, Sarmiento vs. Atlético Tucumán, Barracas vs. Central Córdoba y Newell´s vs. Defensa y Justicia.



Argentinos visita a Patronato



Argentinos Juniors, que solo tendrá actividad en el orden local ya que no jugará a nivel internacional, visitará este jueves a Patronato de Paraná, cuya meta en este torneo es escapar de la zona de descenso, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido, por la Zona A, se desarrollará desde las 19.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la ciudad entrerriana de Paraná, con aforo para 22.000 espectadores, televisado por la TV Pública y con el arbitraje de Fernando Espinoza.



Sarmiento y Atlético Tucumán debutan en Junín



Sarmiento de Junín, con la presencia del delantero Lisandro López y la necesidad de sumar puntos para elevar su famélico promedio, será local este jueves ante Atlético Tucumán en el debut de ambos en la Zona A de Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se desarrollará en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín, desde las 19.15, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.



Barracas debuta en la LPF



Barracas Central, uno de los ascendidos de la Primera Nacional, visitará este jueves a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut del equipo "guapo" en la Liga Profesional 2022 de la primera categoría del fútbol argentino, en la que no juega desde 1932.



El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la LPF, se disputará desde las 21.30 en el estadio "Madre de Ciudades" de la capital santiagueña, será dirigido por Diego Abal y televisado por la señal ESPN.



Un Newell's renovado recibirá a Defensa y Justicia



Newell's, dirigido por Javier Sanguinetti y sin sus figuras "Maxi" Rodríguez e Ignacio Scocco, que dejaron el fútbol, recibirá esta noche a Defensa y Justicia por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 21.30 en el Estadio Coloso Bielsa de Rosario, con arbitraje de Andrés Merlos.



El local contará a priori con al menos cuatro de sus cinco refuerzos: el arquero colombiano Iván Arboleda; el lateral uruguayo Armando Méndez; el zaguero colombiano Willer Ditta; y el lateral izquierdo Leonel Vangioni.





Enfrente estará el exigente Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Beccacece -uno de los técnicos tentados por Newell's-, que contará con el delantero Walter Bou, luego de que el club le comprara la mitad del pase a Boca; y con la llegada del atacante Agustín Fontana, a préstamo de River.