Liga Profesional: hoy debutan River, Independiente y Lanús

País. Con tres partidos, continuará hoy la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol: Huracán vs. Lanús, Unión vs. River Plate y Estudiantes vs. Independiente.



La jornada comenzará con Huracán y Lanús desde las 17 por la fecha 1 de la Zona B. El Globo y el Granate se medirán en el estadio Tomás Adolfo Ducó con transmisión de TNT Sports.



Luego, a las 19.15 en Santa Fe, el campeón River visitará a Unión. Pese a que aún no está confirmado, Marcelo Gallardo arrancaría con la base de futbolistas que conquistaron la Liga Profesional en 2021. El encuentro será transmitido por Fox Sports Premium.



Finalmente, a las 21,30 hs, Estudiantes recibirá a Inbdependiente, con transmisión de TNT Sports.