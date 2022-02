Con 4 partidos, arranca la segunda fecha de la Liga Profesional

País. Con 4 partidos, comenzará a disputarse hoy la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los choques serán: Argentinos vs. Newell´s, Independiente vs. Arsenal, Rosario Central vs. Vélez Sársfield y Lanús vs. Barracas Central.



Argentinos y Newell´s jugarán este martes desde las 17 hs. El Bicho y la Lepra se medirán en el Estadio Diego Armando Maradona con transmisión de Fox Sports Premium y ESPN 2.



Luego, Independiente buscará su primer triunfo cuando reciba en Avellaneda a Arsenal de Sarandí. El encuentro se disputará desde las 19.15, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de la señal Fox Sports.



A la misma hora, Rosario Central, que viene de igualar 1-1 en un partido polémico contra Arsenal en Sarandí, recibirá al ascendente Vélez Sársfield, que venció con claridad 2-0 a Aldosivi. El partido será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por TNT Sports.



A las 21,30 hs, Lanús, dirigido por Jorge Almirón, buscará sumar de a tres cuando reciba en su estadio a Barracas Central. El partido será arbitrado por Pablo Echavarría, con transmisión de la señal TNT Sports.



También a las 21,30 hs, Huracán y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en Parque Patricios con el objetivo de seguir por el buen camino que mostraron en el inicio del torneo, con sendos triunfos ante Lanús e Independiente, respectivamente. El partido por la segunda fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional de Futbol (LPF) se jugará en el estadio Tomas Adolfo Ducó desde las 21.30, será arbitrado por Jorge Baliño y transmitido por la TV Pública.