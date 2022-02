Con 4 partidos, continuará hoy la tercera fecha de la Liga Profesional

País. La acción de la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional continuará este lunes con 4 partidos: Banfield vs. Gimnasia y Esgrima de La Pata; San Lorenzo vs. Defensa y Justicia; Barracas Central vs. Tigre y Godoy Cruz vs. Aldosivi.



Barracas Central recibirá este lunes a Tigre en un partido en el que se medirán los dos conjuntos ascendidos desde la Primera Nacional por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará desde las 17.00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, donde hará de local Barracas en el presente torneo. El árbitro será Fernando Echenique y televisará Fox Sports Premium.



Luego, en el Estadio Florencio Sola, Banfield recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 19.15 y tendrá televisación de Fox Sports Premium. El local buscará su primer triunfo en el certamen, mientras que el elenco tripero intentará sumar otra vez tres puntos que le permitan posicionarse en la cima de su grupo junto al Calamar. El elenco conducido por Néstor Gorosito viene de ganarle al Ciclón.



Ambos equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres. Godoy Cruz viene de caer por 1 a 3 frente a Colón. Aldosivi perdió ante Boca Juniors por 1 a 2.



También a las 19,15 hs, se enfrentarán en Mendoza Godoy Cruz y Aldosivi, con televisación de TNT Sports.



Finalmente, a las 21,30 hs y en el encuentro que cerrará la jornada, San Lorenzo recibirá a Defensa y Justicia. El partido será transmitido por TNT Sports y será un duelo de necesitados ya que por ahora solo sumaron un punto en las dos fechas disputadas.



El Ciclón sigue sin poder recuperarse en la competición local en la que también terminó mal en 2021 pues en la última liga culminó en la 21ª posición y sumando la tabla anual quedó afuera de las competiciones internacionales. Llamativo es el panorama del Halcón de Varela que clasificó a la Libertadores 2022 y también suele ser protagonista en el ámbito doméstico.



El equipo santo que está a cargo de Pedro Troglio irá por su primer triunfo en la copa local, donde arrancó con un empate en cero de local ante Banfield y luego cayó por la mínima ante Gimnasia. Con el apoyo de sus hinchas, en el Nuevo Gasómetro buscará reivindicarse.