LPF: Independiente y Boca se llevan las miradas en la jornada de hoy

Buenos Aires. Independiente y Boca Juniors protagonizarán esta noche un clásico en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, válido por la Zona B, se jugará desde las 21,30 hs en la cancha del «Rojo» y será televisado por TNT Sports.



En lo que va de la competencia, Boca sumó 7 puntos, dos menos que Estudiantes de La Plata, el único equipo del torneo que ganó los tres partidos que jugó, mientras que Independiente tiene 4 unidades.



El historial entre ambos es de 195 partidos y favorece a Boca, que se impuso 73 veces contra 65 de Independiente, y hubo además 57 empates.



De todas maneras, el último partido en Avellaneda favoreció a Independiente, que se impuso por 1 a 0 con un gol de cabeza anotado por Carlos Benavídez.



El resto de la fecha



Además de este encuentro, también se enfrentarán hoy Colón vs. Barracas Central, Rosario Central vs. Godoy Cruz y Aldosivi vs. Central Córdoba.