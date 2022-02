Con 4 partidos, continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional

País. Con cuatro partidos, continuará hoy la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Estudiantes vs. Arsenal, Sarmiento vs. Unión, River Plate vs. Racing y Argentinos Jr vs. San Lorenzo.



Estudiantes vs. Arsenal

Estudiantes de La Plata, único equipo con puntaje ideal en la Copa de la Liga con tres triunfos en fila, recibirá a Arsenal de Sarandí, que alterna buenas actuaciones con otras para el olvido, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la cuarta fecha.



El encuentro, válido por la Zona B, se jugará a partir de las 17.00 de este domingo en la cancha de Estudiantes, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.



Unión vs. Sarmiento



Unión de Santa Fe visitará a Sarmiento de Junín con el objetivo de subirse a la punta de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el marco de la cuarta fecha.



El encuentro comenzará este domingo a las 17.00 en el estadio Eva Perón con arbitraje de Diego Abal.



River vs.Racing



River, con algunas bajas, recibirá este domingo a Racing en uno de los clásico de esta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la que buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo.



River y Racing jugarán desde las 19.15 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de Fox Sports Premium, por la fecha 4 de la Zona A.



San Lorenzo vs. Argentinos Jr.



San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors en el barrio porteño de La Paternal en busca de la primera victoria oficial del ciclo de Pedro Troglio, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)



El partido, correspondiente a la Zona A, se jugará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 21.30 de este domingo, con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de TNT Sports.