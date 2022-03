Talleres no levanta: cayó con Newells en Córdoba

Córdoba. Talleres sigue sin poder ganar en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy perdió 2 a 1 con Newell´s en el Estadio Kempes por la cuarta fecha de la Zona A y sigue con solo 2 puntos al cabo de cuatro fechas.



Nicolás Castro y Cristian Lema (de penal) marcaron los goles de «La Lepra», mientras que Federico Girotti de cabeza convirtió el descuento para «La T» a pocos minutos del final del partido.



En la primera parte no se hicieron daño. Talleres mejoró respecto al empate con Patronato, pero casi no disparó al arco, más allá de algún intento de Fértoli para hacer valer la ley del ex y algunas insinuaciones del debutante colombiano Emerson Batalla.



En la segunda mitad Newell’s sacó provecho del desconcierto Albiazul, y en cinco minutos anotó por Nico Castro, en una acción individual en la que se sacó un rival de encima. Y por Lema, el ex Belgrano que cambió por gol el penal de Herrera a García.



El descuento de Talleres, que puso haber sido antes en un penalazo de Lema que el árbitro Herrera no vio; llegó por Girotti en una de las últimas. Sirvió sólo para cortar una racha de casi cuatro partidos sin convertir. Pero no decoró otra deslucida actuación del equipo de Hoyos, que ahora deberá enfrentar a Racing en Avellaneda y a San Lorenzo en el Kempes.



(Con información Vía Córdoba)