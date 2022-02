Tevez cerca de regresar al fútbol, en un equipo del exterior

Buenos Aires. Adrián Ruocco, representante de Carlos Tevez, aseguró que «El Apache» tiene muchas ofertas para volver a jugar al fútbol.



“Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil”, agregó Ruocco.



Acto seguido, el histórico representante de Tevez dio un detalle importante sobre el futuro del jugador que dio por concluído su tercer ciclo en Boca hace algunos meses. “Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior. Carlos le va a dar un cierre a su carrera como se merece”, explicó el agente.



“Si se cierran estás dos cosas que te dije -lo deportivo y la calidad de vida- se puede llegar a que Carlos lo revise un poco en su cabeza, lo charle con su familia y tal vez pueda tener una chance de jugar algunos meses más”, sumó en la información el hombre que maneja los destinos de la carrera deportiva del delantero de este sábado cumplirá 38 años.



Al mismo tiempo, Ruocco contó que una de las condiciones que estableció Tevez para confirmar su regreso al fútbol profesional es jugar en un lugar que no tenga la chance de ser rival del club de sus amores. “Una de las condiciones que Carlos pone es no enfrentar a Boca, no competir con Boca de ninguna manera y en ninguna de las competiciones que pueda llegar a haber”, aclaró.



¿El destino de Carlitos podría ser los Estados Unidos? “El DC United es uno de los clubes que podría ser”, confirmó el representante.