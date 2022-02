Dolor por la muerte del legendario surfista Renato Tiribelli

Chapadmalal. Un profundo dolor se instaló en el deporte argentino. Es que el legendario surfista Renato Tiribelli murió a los 66 años, mientras hacía la actividad que lo apasionaba en las playas de Chapadmalal. Según los testigos que se encontraban en la zona, la leyenda del surf sufrió un paro cardíaco mientras se aproximaba a una escollera del balneario.



“Se nos fue Renato Tiribelli, el shaper número uno de Argentina, 50 años surfeando, amante del mar. Se fue en el lugar que el más quería, en la playa” contó conmovido su amigo y presidente de la International Surfing Association (ISA), Fernando Aguerre. En diálogo con Infobrisas, el directivo señaló que el deceso se habría producido “por un ataque al corazón”. “Según nos dijeron los médicos y la Policía Científica, no sufrió nada. No hubo ahogo porque no tenía agua en los pulmones. Se murió en la suya, en su ley”, subrayó.



El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando un socorrista intervino para rescatar el cuerpo de Tiribelli, cuando ya se encontraba sin vida y la marea lo arrastraba hacia una zona rocosa de la playa que se ubica a unos 35 kilómetros de Mar del Plata. A pesar de los desesperados intentos por reanimarlo durante un prolongado tiempo, por los guardavidas (en primera instancia) y personal del SAME, posteriormente; el longevo deportista falleció y dejó un legado inolvidable.



Tiribelli fue uno de los primeros shapers de Argentina, tenía 70 y llevaba 50 aproximadamente en el shaping room. Él fue mentor de varias de las siguientes generaciones de shapers en el país. “Hoy el surf argentino perdió a uno de sus verdaderos alquimistas”, escribió el periodista especializado en la disciplina Sebastián Chacón en Surfpress. “Shaper de vocación, perseguidor empedernido de los detalles, surfista de alma, un verdadero rebelde con causa. Sus tablas fueron, son y serán, como el mismo las definía, instrumentos de libertad”, continuó. (Infobae)