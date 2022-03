Tras la derrota de anoche, Hoyos dejó de ser el técnico de Talleres

Córdoba. Ángel Guillermo Hoyos dejó oficialmente esta madrugada de ser el entrenador de Talleres de Córdoba después de una nueva derrota en la Copa Liga Profesional, 1-0 ante San Lorenzo, por la sexta fecha.



El clima en la T se había tornado insostenible en un certamen en el que no cosechó ninguna victoria. El traspié frente al Ciclón agravó la crisis y el final se preveía después de la larga reunión que mantuvieron en el vestuario el técnico saliente y el presidente del club, Andrés Fassi, antes de aparecer juntos en conferencia de prensa.

Noticias Relacionadas Talleres sigue cayendo, ahora quedó último



"Me hago responsable de este momento, donde nadie esperaba en seis partidos sumar dos puntos y también vengo a decirles que tomamos una decisión una decisión charlando con Guillermo al final del partido: Talleres buscará un nuevo entrenador”, anunció el dirigente, mientras que el técnico afirmó: "Estoy muy agradecido por estos 55 días que hemos estado. Uno ama a esta institución y me voy con el sueño de que Talleres siga creciendo".



Fassi hizo hincapié además en el pesar que sentía por la determinación: "Solamente tres veces en la vida me tocó cortar el ciclo de un entrenador y me duele mucho. Se va el entrenador que más quiere a Talleres, que más ilusión tenía en hacer cosas por Talleres y el entrenador al que menos le salieron las cosas. Estoy al lado de él para decirte 'gracias Guillermito, tuviste que lidiar en dos meses con muchas situaciones externas e internas', pero no pondremos excusas de ningún tipo y soy total responsable de esta situación". (TyC Sports)