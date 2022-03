Talleres se sacó la mufa con una goleada a Güemes por Copa Argentina

Salta. Talleres se sacó la mufa del mal comienzo en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde marcha último en su zona, goleando hoy 4 a 0 a Atlético Güemes de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina 2022.



El encuentro se jugó en el estadio Padre Martearena de Salta y resultó un alivio para el conjunto cordobés, que logró su primera victoria en lo que va del año.



Federico Girotti, a los 18 minutos del primero tiempo, le dio la ventaja luego de un gran pase de Matías Esquivel. Lo festejó con todo el punta que llegó desde River a préstamo. Luego, a los 43 minutos, Diego Valoyes aumentó para Talleres, marcando un gol con una definición exquisita.



Y, en el inicio del segundo tiempo, Matías Esquivel metió tremendo zurdazo para poner el 3-0. Iban 22 segundos y todo se hizo más simple para Talleres.



El cuarto gol de Talleres fue obra de Federico Girotti, quien empujó un centro perfecto de Valoyes. Iban 8 minutos y Talleres de esa manera encaminó un triunfo que alivió a sus hinchas y mostró parte del potencial que tiene el plantel.



Ahora Talleres enfrentará a Chaco For Ever, que eliminó a Arsenal. Este duelo no tiene fecha ni estadio designado.



Los albiazules volverán a jugar el martes 22, a las 21.30, recibiendo a Godoy Cruz, por la fecha siete de la Copa de la Liga Profesional.