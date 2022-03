Con Tigre-Platense como destacado, arranca la fecha de los clásicos

País. Con tres partidos, comenzará a disputarse hoy la fecha de los clásicos en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Se enfrentarán Aldosivi vs. Patronato, Tigre vs. Platense y Barracas Central vs. Sarmiento. Talleres recibirá el martes en Córdoba a Godoy Cruz de Mendoza.



En Mar del Plata habrá una final anticipada por la permanencia: Aldosivi, que viene de recuperarse de la caída ante Barracas Central con un triunfo frente a Tigre, defenderá su localía frente a un Patronato que llega dulce tras ganarle a Platense en Vicente López. El encuentro se jugará a partir de las 16 hs con transmisión de TNT Sports.



El Tiburón tendrá a su merced la chance de ubicarse en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, a la espera de lo que suceda con los demás rivales de su zona, si suma de a tres. Por su parte, el Patrón necesita cosechar puntos cuanto antes porque es colista en la tabla de promedios y no arrancó para nada bien el certamen (4 derrotas y un empate).



Tigre vs. Platense



El que se disputará en Victoria será un emparejamiento con aroma a clásico. El Matador y el Calamar ostentan una rivalidad histórica y pondrán en juego el honor. Será otro encuentro importante por la tabla de promedios. El encuentro se jugará a partir de las 19,15 hs y televisarán la TV Pública y ESPN.



Los dirigidos por Diego Martínez llegan de capa caída tras perder su invicto en Mar del Plata contra Aldosivi, aunque su campaña en su retorno a Primera es más que aceptable: tres empates y dos victorias lo ubican en zona de entrada a los cuartos de final de la Copa de la Liga.



La realidad del Marrón es diferente: después de un inicio fulgurante con dos victorias y un empate, los de Claudio Spontón cosecharon tres derrotas consecutivas (Banfield, Unión y Patronato) que lo hicieron bajar deliberadamente en la Zona A y la tabla de promedios. Va en busca de la recuperación en un reducto complicado.



Barracas Central vs. Sarmiento



Pensando en la tabla de abajo y de arriba chocarán el Guapo y el Verde en cancha de Huracán.



De la mano de Alfredo Berti, quien reemplazó a Rodolfo De Paoli en la conducción técnica, el equipo barraqueño sumó dos victorias en dos cotejos y ya no es colista en la Zona B (comparte el último peldaño junto a Lanús, Arsenal, Central Córdoba de Santiago del Estero y Vélez). Después de cuatro caídas en forma consecutiva, los triunfos ante Aldosivi y Central en Rosario fueron agua en el desierto. El encuentro se jugará a partir de las 21,30 hs y televisará Fox Sports Premium.



En la vereda de enfrente, los de Israel Damonte intentarán retomar la senda victoriosa después del empate contra Newell’s en Junín. Sarmiento, que apenas registró una derrota ante Platense en lo que va de la competición, escalará a lo más alto de la Zona A si gana hoy como visitante.