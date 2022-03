Con 4 duelos «picantes» sigue la fecha de los clásicos

País. Con 4 partidos continuará hoy la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, denominada «de los clásicos»: Lanús vs. Banfield, San Lorenzo vs. Huracán, Colón vs. Unión e Independiente vs. Racing.



En primer lugar, Lanús y Banfield, que están desarrollando discretas campañas, animarán hoy un nuevo clásico del sur bonaerense, con la premisa de superar al adversario de siempre y ascender en la tabla de posiciones, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, desde las 14, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Fernando Echenique.



Luego, San Lorenzo y Huracán se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro con la ilusión de cortar rachas adversas en el clásico barrial porteño más tradicional del fútbol argentino: el local lleva siete partidos sin vencer al "Globo", que por su lado apenas ganó una vez en el estadio del Bajo Flores hace ya más de 20 años.



El partido corresponderá a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), comenzará a las 16:15, será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá transmisión del canal TNT Sports.



Después será el turno de Colón y Unión en una nueva edición del clásico de Santa Fe, en un partido de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que -además de su valor implícito por tradición y rivalidad- los encuentra en un buen momento, en puestos de clasificación a la fase final en sus respectivas zonas.



El encuentro, que se jugará desde las 18.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, habilitado para recibir a 30.000 hinchas locales (su capacidad es de 40.000 lugares) por cuestiones de seguridad, será arbitrado por el misionero Néstor Pitana y transmitido por la señal de Fox Sports.



Y como plato fuerte y cierre de la jornada, Racing Club, único invicto del torneo y con un nivel futbolístico en alza, intentará prevalecer hoy en el clásico de Avellaneda cuando visite a Independiente, que a lo largo de la historia marca una clara paternidad ante su tradicional rival.



El partido, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 20.45, con Patricio Loustau como árbitro y televisado por TNT Sports.