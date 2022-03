Ecuador visita a Paraguay buscando el pasaje al Mundial

Paraguay. En un partido directo por la clasificación al Mundial, Paraguay recibirá a Ecuador desde las 20.30 en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Gustavo Alfaro tiene la chance histórica de ir al torneo intercontinental por cuarta vez en su historia.



Paraguay ocupa el penúltimo puesto del certamen actual con 2 de los últimos 21 puntos en juego y 728 minutos sin registrar un gol. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no tiene chances de ir a Qatar.



Por su parte, Ecuador igualó en las últimas dos jornadas por eliminatorias (1-1 vs. Brasil y 1-1 vs. Perú), aseguró un lugar en el repechaje y quedó muy cerca de concretar su llegada a su cuarta Copa del Mundo (estuvo en Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014). El seleccionado de Gustavo Alfaro concretará su llegada al próximo Mundial con un empate en Ciudad del Este. Alfaro no contará con Gonzalo Plata y Alan Franco por suspensión y, a su vez, están en duda Romario Ibarra y Enner Valencia por lesiones.