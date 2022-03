Peligra la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera

Buenos Aires. Marcos René Maidana y Yao Cabrera tenían pautado una exhibición este sábado 26 de marzo en el Dubai Tennis Stadium, de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en las últimas horas la pelea de boxeo entró en un stand by y la misma podría no llevarse a cabo, aunque desde la organización no hubo información oficial.



El problema principal radica en que la Justicia le impidió al youtuber de 25 años salir del país debido a la denuncia en su contra y de integrantes de su organización bajo el delito de Trata de Personas, Pornografía Infantil y Corrupción de Menores, que se sumaron a otras causas conexas por diversos delitos federales.



El juez González Charvay es quien procesó a Yao Cabrera y no sólo le impidió que saliera del país, como tenía previsto el pasado lunes de 21 de marzo para llevar a cabo dicha pelea de boxeo, sino que también le impuso un embargo de todos sus bienes por un valor de tres millones de pesos.



Yao Cabrera y Chino Maidana anunciaron su pelea a mediados del 2021, inspirados en las otras exhibiciones brindadas por Floyd Mayweather y Logan Paul, entre otras. De esta manera, el ex doble campeón mundial de boxeo iba a retornar a los cuadriláteros. Justamente, el último combate oficial del oriundo de Margarita había sido ante Money, el 13 de noviembre de 2014.



Luego de la conferencia de prensa a la que asistieron muchos famosos y que terminó en un bochorno por la pelea entre el cantante L-Gante y el representante de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, el combate de exhibición se pautó para el 5 marzo y luego fue modificado para este 26.



Sin embargo, en el medio, el combate estuvo a punto de no realizarse por el accidente que sufrió Yao Cabrera en su casa de Villa Carlos Paz, donde quedó internado en terapia intensiva luego de caer desde un tercer piso, según informó su entorno. A raíz de este incidente, y frente a la clara posibilidad de que el Chino Maidana busque otro oponente, el youtuber viajó hasta Buenos Aires y rubricó su contrato confirmando una vez más la pelea.



“Vine directo al Hilton para firmar contrato con el Chino, por si se paraba de mano lo iba a noquear, pero todo bien, me dice ‘estás hecho poronga’; sí, estoy todo podrido, pero vamos a pelear”, explicó el uruguayo de 25 años. De esta manera, la velada se mantenía.



Sin embargo, esta última denuncia que pesa sobre Cabrera, y que tiene como querellantes a sus ex empleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández por violar el artículo 145 bis y Art 140 del Código Penal, “Trata y Reducción a la Servidumbre” (en el marco del reality show que realizaba en Escobar, una casa que alquilaba y que llamó “La Mansión WiFi”), volvió a dejar en suspenso dicho combate. (Infobae)