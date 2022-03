Copa Libertadores: ¿Con quién jugará Talleres?

Paraguay. Hoy se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Talleres ya conoce a sus rivales. «La T» integrará el grupo H junto a Flamengo, Universidad Católica y Sporting Cristal.



El conjunto cordobés no ha tenido un buen comienzo de año en el torneo de la Liga Profesional, sin embargo en la última fecha logró su primer triunfo y además arrancó la Copa Argentina con una goleada ante Güemes.



Los grupos



Grupo A: Palmeiras (BRA), Emelec (ECU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL).



Grupo B: Athletico Paranaense (BRA), Libertad (PAR), Caracas (VEN) y The Strongest (BOL).



Grupo C: Nacional (URU), Vélez, Red Bull Bragantino (BRA) y Estudiantes.



Grupo D: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Deportes Tolima (COL) y América Mineiro (BRA).



Grupo E: Boca, Corinthians (BRA), Deportivo Cali (COL) y Always Ready (BOL).



Grupo F: River, Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER) y Fortaleza (BRA).



Grupo G: Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR), Colón y Olimpia (PAR).



Grupo H: Flamengo (BRA), Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) y Talleres.