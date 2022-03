Falucho Laciar, a 41 años de consagrarse campeón del mundo

El 28 de marzo de 1981, el boxeador cordobés nacido en Huinca Renancó y radicado en Villa Carlos Paz, Santos Benigno “Falucho” Laciar logró una hazaña difícil de repetir: venció al local y favorito y gritó campeón del mundo en Soweto (Sudáfrica).

“Han pasado muchos años"; dijo a EL DIARIO, Falucho Laciar. "Realmente recordarlo es una cosa muy linda. No estoy pendiente de estas cosas, pero que me llamen los amigos, gente que me quiere conoce o la prensa me hacen sentir muy bien y que no fue en vano lo que se logró en aquel momento. Hoy fui al bar donde fui siempre y la gente lo recuerda y me saluda, y a veces no se toma la dimensión. Yo estoy muy feliz del lugar donde elegí vivir, acá logramos el título del mundo"; aseguró.

En un mensaje hacia los jóvenes boxeadores, Falucho sostuvo: “no hay que pelear por pelear, realmente es un deporte, hay que tener mucha seriedad y tener los conocimientos que hay que tener. Deben tener un técnico que los apoye porque nunca se termina de aprender, deben trabajar mucho para hacer los rounds que haya que hacer. El boxeo no es un deporte más".

Hace un año, el municipio de Carlos Paz le entregó un reconocimiento al cumplirse los 40 años de la pelea que marcó su vida.