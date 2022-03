Scaloni: «A Messi y Di María hay que disfrutarlos ahora»

Buenos Aires. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que no sabe "qué piensan" el crack Lionel Messi y Ángel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022 y solicitó que la gente los disfrute "ahora" sin pensar tanto en el futuro.



"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

"¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.



El entrenador rosarino hizo mención a Julián Álvarez, delantero figura de River Plate, a quien se refirió como "el hombre o chico de moda", a propósito de su posible inclusión como titular en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador.



"Nosotros lo adoramos. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos", aseguró Scaloni.



Scaloni también aseguró que el cuerpo técnico "no mira el documento del jugador" para convocarlos, a propósito de la inclusión de varios juveniles para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.



"Si pensamos que tiene el nivel para jugar lo hará con 17, 18 o 35 años. El objetivo es que esos juveniles se pongan la camiseta de la mayor. En el futuro, cuando no estemos, que siga nutriendo de esos jugadores", indicó.



"A nivel número estamos justos para el partido con Ecuador. Si hay algún problema, acudiremos a ellos. Hasta que no sepa cómo están los demás, no sé qué cambios puede haber", señaló Scaloni.