Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Ecuador. La Selección Argentina jugará hoy su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas visitando a Ecuador en Guayaquil. El encuentro se jugará a partir de las 20,30 hs y podrá verse por la TV Pública y TyC Sports.



Si no pierde hoy, el conjunto albiceleste igualará el mejor registro invicto de su historia: 31 partidos. Cabe recordar, que ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial de Qatar.



El partido se disputará en simultáneo con los otros cuatro de la 18va. fecha: Perú vs. Paraguay; Venezuela vs. Colombia; Chile vs. Uruguay y Bolivia vs. Brasil.



Con aforo habilitado al 100%, el escenario será el Estadio Municipal Banco Pichincha del club Barcelona, un reducto de buenos recuerdos para fútbol argentino porque fue el lugar de la consagración en la Copa América ’93, durante la primera gestión de Alfio Basile.



La pelea por el repechaje



Perú, Colombia y Chile definirán este martes el cupo para el repechaje al Mundial Qatar 2022 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que ya asignó sus cuatro plazas directas a Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.



Perú, que recibe a Paraguay en Lima, es el mejor posicionado para acceder a la repesca porque tiene ventaja de puntos sobre sus dos competidores. Si gana se queda con la plaza. Si no lo hace, debe esperar que no ganen Colombia ni Chile. El equipo “cafetero” podría superarlo incluso con un empate en caso de una derrota de Perú ante Paraguay.



Colombia debe vencer en su visita a Venezuela y aguardar que los peruanos no se impongan de local ante Paraguay. El empate le sirve si Perú pierde y Chile no le gana a Uruguay en Santiago.



Chile se encomienda a un “milagro” para seguir con esperanzas de ir a Qatar 2022. Necesita indefectiblemente ganarle a Uruguay y que no lo hagan tanto Perú como Colombia.