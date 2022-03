Córdoba apuesta al crecimiento del tenis adaptado

Las canchas de tenis del Polo Deportivo Kempes se vistieron de gala con la presencia del tenista paralímpico Ezequiel Casco, quien brindó una charla motivacional y una exhibición de tenis, donde también participó el público que se acercó al predio.

Durante la jornada desarrollada días atrás, además de compartir su experiencia de vida, Casco interactuó con jóvenes y adultos, quienes pudieron acercarse al medallista paralímpico e interactuar en cancha para vivenciar la experiencia de jugar al tenis en silla de ruedas.

El broche de oro de la jornada fue el anuncio de la apertura de la escuela de tenis adaptado en el Polo Deportivo Kempes, que comenzará el próximo 4 de abril y para la cual la Fundación “Derecho sobre ruedas” donó una silla.

“Un poco impresionado, pero en el buen sentido. No sabía que acá en Córdoba había tanto movimiento en el tenis adaptado. Estoy muy agradecido con todos. Esto para mi es plantar una semillita y a partir de ahí ya es un medio para cambiarle la vida a muchas personas. Es lo que me pasó a mi desde muy chico. Apunto a transmitir lo mismo que me transmitieron a mí”, manifestó Casco.

Ezequiel se acercó al deporte de una manera particular: mientras paseaba por un shopping con su familia, un técnico de tenis lo vio y lo invitó a sumarse a la actividad. Fernando San Martín habló con su mamá y finalmente se sumó a la escuela de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado.

Casco, actualmente viene de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, lo que conforma para este deportista su segunda participación en el máximo evento mundial. En Río 2016 se dio el logro más importante de la carrera de Ezequiel: la medalla de oro en el doble masculino junto a Gustavo Fernández.