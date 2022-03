La vuelta de Messi, lo más destacado de la prelista de Scaloni

Buenos Aires. El regreso del capitán Lionel Messi luego de estar ausente en las dos jornadas anteriores frente a Colombia y Chile, y siete convocados por primera vez forman parte de la prelista de 44 citaciones que dio a conocer ayer el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 del 25 de marzo como local ante Venezuela y el 29 frente a Ecuador en Guayaquil.



El primero de esos encuentros ante los ahora dirigidos por el argentino José Pekerman con Fernando "Bocha" Batista como asistente técnico cambió de fecha, ya que originalmente estaba programado para el jueves 24, pero como coincide con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia pasó al viernes 25, aunque no tiene escenario definido todavía.



Es que el elegido era el Monumental de River Plate, pero el club de Núñez avisó que no llegará a tiempo para completar esta etapa de reciclado del estadio, por lo que el de Independiente cuenta como la mejor opción para la disputa de ese encuentro, ya que el de Boca Juniors, pese a haberse jugado este domingo el encuentro con Huracán, no está en las mejores condiciones.



De hecho el propio director técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, siempre eligió la cancha de Independiente para jugar como local cuando no podía hacerlo en el Monumental, porque considera que su campo de juego "es de lo mejor del país". La otra alternativa es Vélez Sarsfield.



Y en cuanto al último partido, por la 18va. fecha, el también director técnico argentino Gustavo Alfaro, de Ecuador, al que le falta solamente un punto para atrapar uno de los cuatro pasajes directos a Qatar, se jugará el martes 29, pero sorprendentemente no en la altura de Quito como es de costumbre, sino en el llano de Guayaquil.



Con esa tranquilidad fue que este domingo Scaloni no tuvo que mantener la expectativa ni extremar cuidados para que no se filtraran nombres que después no estarán citados en el corte definitivo y nombró a estos 44 futbolistas:



Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Esteban Andrada.



Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico, y Marcos Acuña.



Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Manuel Lanzini, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Emiliano Buendía, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Lucas Ocampos, Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Tiago Geralnik, Franco Carboni y Valentín Carboni.



Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Ángel Correa, Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Matías Soulé, Giovanni Simeone, Lucas Boyé y Luka Romero.



De los siete debutantes el más experimentado es el delantero del Elche español Lucas Boyé, el ex River Plate y Newell's Old Boys de 26 años, mientras el que repite es el volante marplatense de la Juventus, de 18 años, Matías Soulé.



Los otros que constituyen una novedad absoluta son Alejandro Garnacho (17 años, nacido en Madrid, juega en Manchester United, de Inglaterra), Tiago Geralnik (18 años, de Villarreal, de España), Franco Carboni (18 años) y su hermano Valentín Carboni (17 años) -ambos del Inter de Milán-, Luka Romero (17 años, Lazio, de Italia, nació en México y jugó en la selección argentina sub-15, y Juventus) y Nicolás Paz (17 años, hijo de Pablo Paz, en Real Madrid).



En el caso de este último, su padre Pablo Paz surgió en Newell's Old Boys y jugó para la selección mayor argentina el Mundial de Francia 1998, actuando en el encuentro de fase de grupos frente a Croacia que el equipo dirigido entonces por Daniel Passarella ganó 1 a 0 con gol del exdefensor de Huracán y Boca Juniors, Mauricio Pineda.



Después de estos dos compromisos el seleccionado argentino clasificado al Mundial de Qatar cuatro fechas antes de la finalización de las Eliminatorias tiene previsto enfrentar a Italia, el 1 de junio en el mítico estadio Wembley, de Londres, en la denominada Copa Euroamericana entre los ganadores de la Eurocopa y la Copa América.



El Mundial se disputará desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre próximos, y para Scaloni las pruebas de hoy parecen apuntar más allá de lo que pasará a fines de este año.