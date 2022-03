Tigre se impuso ante Colón y se mete en la pelea

Buenos Aires. Tigre le ganó anoche 1-0 a Colón por la fecha 5 de la Zona B en la Copa Liga Profesional 2022. El Matador y el Sabalero se midieron en el Estadio José Dellagiovanna y con este resultado los de Victoria suben a la tercera posición con nueve puntos conseguidos -desplazan a Boca al quinto puesto-, mientras que los de Julio César Falcioni se mantienen segundos con 10 unidades logradas.



La primera mitad se tiñó de azul y rojo. El dueño de casa fue más que los de Santa Fe, tuvieron mayor dominio de la pelota y también lograron traducir esa superioridad en acciones de peligro para Burian.

Tras varias oportunidades creadas, al minuto 33 la primera emoción del partido apareció: Lucas Blondel envió un gran pase en profundidad para la corrida de Ijiel Priotti, que mandó un centro atrás rasante para la aparición de Mateo Retegui, quien en el intento de conectar la número cinco cambió su trayectoria y Alexis Castro lo aprovechó apareciendo en soledad por el lado opuesto e inflando la red sabanera.



Ya en el complemento, la tónica del encuentro fue la misma. Los De Diego Martínez mostraron una mejor versión que su rival y tuvieron las chances más nítidas para convertir. No obstante, a los visitantes no le cobraron un penal bastante claro. A los 14, Rafael Delgado pisó el área contraria, fue derribado por Víctor Cabrera, pero Patricio Loustau no pitó la pena máxima y el cotejo continuó. Luego de ello, las situaciones de peligro fueron mermando desde los dos lados. El Sabalero se limitaba a arrojar centros al área local, pero sin lograr la precisión necesaria. (TyC Sports)