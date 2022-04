Oro para Córdoba en los Juegos Nacionales de Playa

El tercer día de competencia arrojó buenos resultados para la delegación de Córdoba. En la jornada del jueves, se disputaron las pruebas individuales faltantes con grandes logros para nuestra provincia. La primera alegría llegó de manos de Tomás Rodriguez en aguas abiertas que, tras cuatro vueltas de circuito en un mar bastante picado, logró llegar primero a la meta y alzarse con la medalla de oro. Por su parte, en la misma disciplina, Josefina Allport alcanzó el cuarto puesto, en lo que fue su primera experiencia.

Luego llegó el turno de los representantes cordobeses en aguas abiertas adaptado, con el debut de Agustín Almada, quien logró un quinto puesto.

Otro punto alto en la jornada fueron las medallas de bronce conseguidas por Martín Reutemann y Claudia Noto. Los cordobeses consiguieron el tercer puesto en windsurf, en una competencia signada por complicaciones en las condiciones climáticas, que no dejaron correr todas las regatas.

En los deportes de conjunto, la dupla femenina de beach vóley jugó una gran semifinal ante Santa Fe, pero terminó cayendo por 2-1. Hoy, juegan por la medalla de bronce ante San Juan.

Finalmente, el beach handball femenino y el fútbol masculino, lograron reponerse de las primeras derrotas y tras ganar los partidos restantes, ambos conjuntos serán los protagonistas de la final de la copa de bronce.

Resultados – jueves 31 de marzo:

Fútbol Femenino: Córdoba 1-4 Santa Cruz

Fútbol Masculino: Córdoba 6-5 Jujuy / Córdoba 3 (2) – 3 (1) Santa Cruz

Handball Femenino: La Rioja 0-2 Córdoba / Córdoba 2-0 Formosa

Handball Masculino: Tucumán 2-0 Córdoba

Aguas Abiertas: Tomás Rodriguez (1°) / Josefina Allport (4°)

Voley Femenino: Santa Fe 2-1 Córdoba (semifinal)

Windsurf: Claudia Noto (3°) / Martín Reutemann (3°)

Programación – viernes 1 de abril:

Fútbol Masculino: 10:30 hs. Córdoba vs. San Juan (17° y 18°)

Handball Femenino: 10:30 hs. Córdoba vs. San Luis (17° y 18°)

Voley Femenino: 10 hs. Córdoba vs. San Juan (3° y 4°)